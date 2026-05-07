Realiza una “limpieza de primavera” en tus dispositivos y cuentas en línea. Te decimos cómo

Si la temporada de primavera te provoca el impulso de limpiar tu casa a fondo y de arriba abajo, ¿por qué no despejar al mismo tiempo los desechos digitales que abarrotan tus dispositivos electrónicos y tus cuentas en línea?

Llevar a cabo el equivalente digital de la limpieza de primavera en casa no es solo una oportunidad para ordenar nuestra vida en internet. Eliminar “pelusas” como cuentas inactivas y archivos olvidados puede ayudar a proteger nuestros datos personales, según expertos en ciberseguridad.

“El desorden es combustible para los estafadores. Las cuentas antiguas, los datos expuestos y las aplicaciones olvidadas les dan más vías de entrada”, afirmó Michael Sherwood, vicepresidente de producto de la firma de ciberseguridad Malwarebytes. “Poner en orden tu vida digital es una de las maneras más sencillas de reducir tu superficie de ataque en un panorama de amenazas que se vuelve cada vez más inteligente, más rápido y más automatizado”.

Aquí tienes una lista de verificación para una limpieza digital de primavera:

Libera espacio de almacenamiento

¿Parece que tu teléfono o tu laptop siempre se quedan sin espacio de almacenamiento? Todas esas fotos, videos y otros archivos grandes que compartimos o descargamos se van acumulando con el tiempo.

Quedarse sin almacenamiento interno puede ralentizar los dispositivos o impedir que descarguen actualizaciones esenciales del sistema operativo. Los aparatos personales suelen incluir herramientas integradas que indican a los usuarios cómo liberar espacio.

En los iPhone, ve al menú de Ajustes, luego a General y después a Almacenamiento del iPhone, donde verás cuánto espacio queda y qué aplicaciones y archivos están consumiendo más. En los dispositivos Android, la pestaña Almacenamiento en Ajustes ofrece un desglose similar, con opciones para liberar espacio de forma manual o automática.

Las computadoras con Windows y Mac tienen paneles y controles similares en sus menús de configuración para identificar a los mayores “devoradores” de espacio.

Almacena los archivos importantes copiándolos en una unidad externa, en la nube o en ambos, y luego elimínalos del dispositivo.

Despeja tu bandeja de entrada

Tu bandeja de entrada probablemente sea un desastre: notificaciones y recordatorios, recibos, boletines, entradas, estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito y alertas de seguridad, muchos de ellos sin leer. Puede que tengas algunos mensajes personales que quieras conservar, además de spam que conviene eliminar.

Reducir el desorden puede ayudar a aumentar la productividad y la concentración, y hay trucos para que el proceso sea menos tedioso y lleve menos tiempo.

Ordena o filtra tu bandeja de entrada por tamaño para que los mensajes más grandes —por lo general, los que tienen archivos adjuntos voluminosos— queden arriba y puedas borrarlos. Haz lo mismo por remitente o por fecha para eliminar correos antiguos e innecesarios, o grandes tandas de remitentes muy prolíficos.

Este también puede ser un buen momento para darte de baja de listas de correo o boletines que ya no lees.

Revisa tus aplicaciones

Otra forma de liberar espacio es revisar las aplicaciones de tu teléfono y borrar las que ya no usas.

Pero no te quedes ahí. Si alguna de esas aplicaciones te exigió registrarte para crear una cuenta, no olvides iniciar sesión y eliminar también la cuenta. De lo contrario, cualquier dato que hayas proporcionado seguirá almacenado y vulnerable ante hackers.

“Cada cuenta inactiva es una puerta abierta. Los estafadores apuntan activamente a inicios de sesión abandonados porque nadie está mirando”, advirtió Sherwood.

Actualiza aplicaciones y software

Asegúrate de que las aplicaciones que conservas estén en su versión más reciente revisando las actualizaciones en la tienda de aplicaciones. Lo mismo aplica para los sistemas operativos de tu teléfono y tu computadora. Busca las últimas actualizaciones y parches de software para obtener el mejor rendimiento y seguridad.

Revisa tus redes sociales

Los expertos en ciberseguridad recomiendan dedicar tiempo a auditar tu huella digital para ver qué tan expuesto estás en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y otras plataformas de redes sociales.

La idea es “revisar qué información personal está ahí fuera y limitar a qué pueden acceder las aplicaciones y los servicios”, explicó Sherwood.

Deberías revisar la configuración de privacidad de cada cuenta e incluso considerar la posibilidad de eliminar publicaciones antiguas.

“Limitar la información personal que está disponible públicamente ayuda a reducir el riesgo de convertirse en víctima de ciberataques como el phishing y el robo de identidad”, señaló Chad Thunberg, director de seguridad de la información en la empresa de ciberseguridad Yubico.

Terceros

¿Alguna vez un sitio web te sugirió iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o Apple? ¿Tu termostato inteligente o tu cámara de timbre solicitó acceso a tu cuenta de Google?

Vale la pena comprobar qué aplicaciones y servicios de terceros tienen acceso a tus cuentas. Eliminar los que no necesitas es otra forma de reforzar tu privacidad en línea.

Cuando revisé la pestaña “Aplicaciones y servicios de terceros” de mi cuenta de Google, encontré solo tres y aún los necesito.

La configuración de mi Facebook reveló 18 aplicaciones y servicios conectados, aunque todos estaban caducados excepto uno. Eliminé la conexión activa restante, de un servicio de álbum de fotos que no recuerdo haber usado nunca, pero que aún tenía acceso a mi nombre y foto de perfil.

Crea una llave de acceso

Refuerza la seguridad revisando tus prácticas de contraseñas.

Asegúrate de tener activada la autenticación multifactor en tus cuentas, si todavía no lo has hecho.

Mejor aún, consigue una llave de acceso. Es un “estándar moderno de inicio de sesión” que ofrece mucha más seguridad que una contraseña tradicional, indicó Thunberg. Las llaves de acceso constan de dos partes de un código que solo tienen sentido cuando se combinan, algo así como una llave digital y un candado. Cada vez más servicios y plataformas en línea ya admiten el uso de llaves de acceso, como Google, Amazon, Facebook y eBay.

Las llaves de acceso deben autenticarse con tu huella digital, escaneo facial o PIN, lo que significa que “no pueden falsificarse, interceptarse ni replicarse mediante ataques basados en IA”, afirmó Thunberg.

Necesitarás un gestor de contraseñas para almacenar tus llaves de acceso si aún no usas uno. Apple, Google y Samsung incluyen sus propias aplicaciones de gestor de contraseñas en los teléfonos, pero hay opciones de terceros de 1Password, BitWarden, Nordpass y muchas otras.

Incluso si todavía no has empezado a usar llaves de acceso, deberías utilizar un gestor de contraseñas para llevar el control de todas tus credenciales de inicio de sesión. La mejor práctica es usar una contraseña diferente para cada cuenta, de modo que, si los hackers entran en un servicio y roban tu contraseña, no les sirva en ningún otro lugar. Pero es imposible memorizarlas todas.

“Un gestor de contraseñas no solo genera contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta, sino que también garantiza que los usuarios nunca tengan que recordarlas todas”, sostuvo Thunberg.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.