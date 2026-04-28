Elon Musk y Sam Altman marcan inicio del juicio que podría redefinir la IA

Los cofundadores de OpenAI, Elon Musk y Sam Altman, se enfrentaron este martes en un tribunal federal de Oakland, California, marcando el inicio de un juicio que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial.

La comparecencia matutina de las dos prominentes figuras tecnológicas anticipa un drama judicial cargado de intriga y posibles revelaciones embarazosas, fruto de una amarga disputa entre antiguos aliados.

Tras la selección del jurado el lunes, el proceso está programado para extenderse por tres semanas. Una vez que los abogados presenten sus alegatos iniciales, comenzará la fase de testimonios.

Aquí se expondrá la versión de Musk, quien acusa a OpenAI de una serie de traiciones, engaños y ambición desmedida. Según su narrativa, la empresa se desvió de su misión fundacional como una startup altruista para transformarse en una entidad capitalista, valorada actualmente en 852.000 millones de dólares.

Aquí se expondrá la versión de Musk, quien acusa a OpenAI de una serie de traiciones, engaños y ambición desmedida ( Benjamin Fanjoy/Getty Images )

Musk, la persona más rica del mundo con una fortuna estimada en 778.000 millones de dólares, figura entre los testigos que declararán durante el juicio. Su presencia el martes podría significar que estará entre las primeras personas en subir al estrado.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, también está previsto a declarar en el juicio, junto con el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, uno de los líderes tecnológicos que ayudó a financiar el lanzamiento de ChatGPT, el chatbot que desató el actual auge de la IA y que ha impulsado al mercado bursátil a máximos históricos.