¿Cuba está en la mira de Trump tras las críticas de Rubio a los “comunistas incompetentes” de La Habana?

Crece el temor de que Donald Trump se esté preparando para una acción militar en Cuba una vez que termine su guerra en Irán, mientras que los principales funcionarios de La Habana calificaron el miércoles las amenazas estadounidenses de “crimen internacional”.

Durante meses, el presidente estadounidense dejó claras sus intenciones con la isla caribeña. “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, declaró a la prensa en marzo. “Eso sería estupendo… Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”.

El viernes pasado, tras imponer una nueva ronda de sanciones al gobierno de La Habana, Trump afirmó que Estados Unidos tomaría el control de Cuba “casi de inmediato”.

open image in gallery El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, interviene durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba ( Reuters )

La Habana respondió con firmeza a las amenazas de Washington, acusándolas de “guerra económica” y afirmando que las insinuaciones de que Washington podría “liberar” a Cuba son cínicas e hipócritas.

El 1 de mayo, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones contra el régimen cubano, indicando que estarían dirigidas a entidades e individuos cómplices de la presunta corrupción y las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno cubano y su aparato de seguridad.

Se espera que el jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hable sobre Cuba con el Papa León XIV tras el deterioro de las relaciones entre el Vaticano y la Casa Blanca.

¿Qué expresaron los funcionarios estadounidenses y cubanos?

Estados Unidos y Cuba mantuvieron relaciones tensas durante décadas, a raíz de la revolución comunista de la isla y la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, respaldada por Washington, en 1961.

En su último ataque frontal contra Cuba, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, arremetió contra el gobierno, describiendo al país como un “estado fallido” dirigido por “comunistas incompetentes”.

A principios de marzo, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Trump declaró a Fox News : “Cuba es el siguiente. Van a seguir el ejemplo de esta dictadura comunista en Cuba. Sus días están contados”.

Al anunciar las nuevas sanciones la semana pasada, la Casa Blanca afirmó que el régimen cubano “se alía con países y actores malintencionados hostiles a Estados Unidos e incluso llega a facilitar sus operaciones militares y de inteligencia”.

open image in gallery El papa León XIV estrecha la mano de Rubio durante su encuentro en el Vaticano en mayo de 2025 ( Reuters )

Acusó al país de albergar “instalaciones de adversarios extranjeros centradas en atacar y explotar información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos”.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, condenó las sanciones.

“Despreciable, curioso y ridículo. El gobierno estadounidense está alarmado y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales, ilegales y abusivas contra Cuba”, escribió.

“Lo cínico e hipócrita de todo esto es que Estados Unidos lleva décadas intentando devastar el país mediante una guerra económica”, añadió en una publicación posterior. “La amenaza de un ataque militar y la agresión en sí misma son crímenes internacionales”.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las acciones de Estados Unidos hasta el momento?

No está claro cómo sería exactamente una operación militar estadounidense en Cuba, y no se informó a los medios de comunicación sobre ningún plan a pesar de las amenazas de Trump.

Podría tratarse de una “adquisición amistosa”, una “adquisición no tan amistosa” o una “reestructuración forzada del Estado cubano”, escribió la experta en política exterior Dra. Izabela Pereira Watts en un análisis para el centro de estudios Lowy Institute.

Pero Washington ya “cortó la yugular de la isla” al estrangular el acceso de La Habana al combustible importado, después de apoderarse de los activos petroleros de Venezuela durante su operación contra el régimen de Maduro, dijo.

open image in gallery El histórico líder revolucionario José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, el general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez ( AFP/Getty )

Según el Dr. Watts, esta medida tuvo consecuencias perjudiciales en la logística interna de Cuba. Se cancelaron vuelos, se suspendieron las clases y los hospitales tienen dificultades para brindar atención médica de emergencia básica.

Washington no hará más que intensificar aún más la presión económica. Al anunciar la nueva ronda de sanciones, la Casa Blanca declaró que exigirá responsabilidades al régimen cubano y a quienes lo perpetúan por su apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional.

¿Cómo podría ser un ataque estadounidense?

No está claro cuáles serían los objetivos precisos de la acción estadounidense contra Cuba, pero los expertos sugirieron que Trump buscará un cambio de régimen.

Derrocar a la cúpula dirigente del país sería una repetición de la operación estadounidense en Venezuela en enero, cuando las fuerzas especiales arrestaron al expresidente Nicolás Maduro en un sorprendente allanamiento.

Pero el gobierno de Caracas se mantiene en el poder, con los aliados de Maduro aún al mando, y su exvicepresidenta Delcy Rodríguez actualmente como líder.

open image in gallery Donald Trump lleva meses lanzando amenazas contra Cuba ( AP )

En Irán, a pesar de las insinuaciones del Gobierno de Trump de que un cambio de régimen podría ser posible, los objetivos de Estados Unidos se centraron más en destruir el programa nuclear y la infraestructura militar del país.

El Dr. Watts cree que es más probable que Estados Unidos emprenda acciones económicas antes que una operación militar en Cuba.

“Al empujar la economía cubana al borde de un abismo humanitario, Washington cree que puede obligar al Partido Comunista de Cuba a aceptar una transición orientada al mercado a cambio de su supervivencia política”, afirma.

Pero el gobierno cubano no correrá riesgos, especialmente dado el historial de Trump en los últimos meses, y el Sr. Díaz-Canel advirtió que La Habana se está “preparando en caso de que tengamos que pasar a un estado de guerra”.

Traducción de Olivia Gorsin