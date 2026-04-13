El papa León responde con firmeza a Trump tras críticas y controversial imagen como Jesucristo

El papa León XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, hizo un comentario mordaz en respuesta al presidente Donald Trump luego de que arremetiera contra él por la guerra con Irán.

Luego de que Trump tildara de “terrible” al líder de la Iglesia católica en un inusual ataque, León respondió prometiendo seguir denunciando la guerra y el sufrimiento.

“No le tengo miedo a la administración de Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer”, exclamó León a los periodistas el lunes. “No quiero engancharme en un debate con [Trump]”.

“Seguiré alzando la voz contra la guerra con la intención de promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas”, continuó el Papa a bordo del avión papal rumbo a Argel, donde inicia una gira de 10 días por cuatro países africanos.

“Hay demasiada gente que sufre en el mundo hoy en día”, señaló. “Están matando a demasiadas personas inocentes. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una forma mejor”.

open image in gallery “Seguiré alzando la voz contra la guerra con la intención de promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas», declaró el papa León durante una gira de diez días por cuatro países africanos ( Reuters )

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, afirmó que le decepcionaron los comentarios de Trump.

“El papa León no es su rival; y el papa tampoco es un político. Es el vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”, argumentó en un comunicado.

Trump se enfrenta a duras críticas por sus comentarios y por compartir una imagen generada por IA de sí mismo como Jesús.

“El papa León es DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior”, escribió Trump en una sorprendente publicación de 334 palabras en Truth Social el domingo por la noche mientras volaba de regreso a Washington, D. C. desde Florida.

“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, continuó. “No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”.

Trump afirmó que León (antes cardenal Robert Francis Prevost) fue elegido papa solo porque él es presidente, y lo criticó duramente por reunirse la semana pasada con David Axelrod, exasesor principal del presidente Barack Obama.

“Leín debería comportarse como un papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y enfocarse en ser un gran papa, no un político”, concluyó el presidente.

Menos de una hora después, Trump publicó una imagen generada por IA en la que se representaba a sí mismo como Jesús que aparece para sanar a un hombre enfermo, rodeado de águilas calvas y aviones de combate.

Continuó su diatriba contra el pontífice cuando su avión aterrizó, y manifestó a los periodistas: “No soy fan del papa León”.

open image in gallery Donald Trump compartió una imagen generada por IA en la que aparece como Jesús curando a un enfermo, tras criticar duramente al papa León ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El presidente expresó su opinión después de que León afirmara este fin de semana que un “delirio de omnipotencia” desencadenó la guerra con Irán. El mes pasado, escribió en X que Dios “no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza”.

León también calificó de “verdaderamente inaceptables” las amenazas de Trump de la semana pasada de aniquilar “toda una civilización” en Irán.

El mordaz ataque del presidente de EE. UU. contra el líder de la Iglesia católica provocó una amplia reacción en el país, incluso por parte de algunos miembros de su propio partido.

“La publicación desquiciada y repugnante de Trump atacando al papa León sin duda le ayudará a atraer a los más de 50 millones de estadounidenses que se identifican como católicos”, escribió en X la representante Pramila Jayapal, demócrata de Washington.

“Trump lanzó un vergonzoso ataque contra su santidad, el papa León XIV”, señaló el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en un comunicado. “Las personas de fe nunca adorarán a un aspirante a rey. Adoramos a un DIOS todopoderoso”.

“En la Pascua ortodoxa, el presidente Trump atacó al papa porque este se opone, con razón, a la guerra de Trump en Irán, y luego publicó esta foto de sí mismo como si estuviera sustituyendo a Jesús”, escribió en X la exdiputada republicana de Georgia Marjorie Taylor Greene. “¡¡¡Denuncio esto rotundamente y rezo para que no suceda!!!”.

En una entrevista con 60 Minutes transmitida el domingo, el cardenal de Chicago, Blase Cupich, criticó las publicaciones de la administración en las redes sociales sobre la guerra en Irán, incluyendo videos de ataques editados junto con escenas de películas.

“Es repugnante”, aseveró Cupich. “Empalmar fragmentos de películas con bombardeos reales y ataques contra personas con fines de entretenimiento es repugnante... Esto no es lo que somos. Somos mejores que esto”.

open image in gallery La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, ha sumido en la violencia a amplias zonas de Oriente Medio. En la imagen, un miembro del personal de emergencia camina entre los escombros tras los ataques en el sur del Líbano ( AFP/Getty )

La guerra de Irán ha sumido a amplias zonas de Oriente Medio en la violencia y ha causado la muerte de miles de personas. Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego la semana pasada, pero el trato sigue siendo frágil, sobre todo después de que las conversaciones de paz fracasaran este fin de semana y de que Estados Unidos esté a punto de imponer un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A principios de este mes, se informó que el papa estadounidense podría no regresar a EE. UU. mientras Trump siga en el cargo.

El medio estadounidense The Free Press informó que, tras el discurso anual del papa ante el cuerpo diplomático del Vaticano en enero, en el que criticó a los Estados que buscan el conflicto en todo el mundo, el Departamento de Defensa invitó al cardenal Christophe Pierre a una reunión.

En ese momento, Pierre se desempeñaba como enviado personal del papa León a Estados Unidos. Según el informe, es “algo sin precedentes” que el Pentágono solicite una reunión con un funcionario del Vaticano.

Según funcionarios del Vaticano y de Estados Unidos que fueron informados sobre la reunión y hablaron con el medio, el Pentágono criticó las declaraciones del papa en enero, ya que las interpretó como ataques hostiles contra las políticas de Trump. Según se informa, los funcionarios estadounidenses dieron una reprimenda a los representantes de la Iglesia, y uno de ellos incluso invocó el papado de Aviñón, un periodo en el que el gobierno francés utilizó la fuerza militar para ejercer influencia sobre el Vaticano.

Un portavoz del Pentágono comentó a Newsweek que el reportaje de The Free Press era “muy exagerado y distorsionado”.

“De hecho, me gustaría hablar con el cardenal Christophe Pierre y, francamente, con nuestra gente, para averiguar qué sucedió en realidad”, planteó el vicepresidente J. D. Vance, católico, a los periodistas la semana pasada. “Creo que siempre es una mala idea opinar sobre noticias que no están confirmadas ni corroboradas, así que no voy a hacerlo”.