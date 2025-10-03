Cierre del Gobierno en EE. UU.: Trump sale de la Casa Blanca para una cita doble con J. D. y Usha Vance

Aunque la mayor parte del Gobierno federal de EE. UU. está cerrado —con los empleados de base obligados a quedarse en casa en excedencia o trabajar sin sueldo bajo la amenaza de despidos—, eso no impide que el presidente Donald Trump disfrute de una noche en pareja.

El presidente, acompañado por la primera dama Melania Trump, abandonó el jueves la Casa Blanca por primera vez desde que se suspendió la financiación del Gobierno dos días antes para realizar una caravana de seis minutos por calles cerradas hasta la casa de un vecino: la residencia oficial del vicepresidente J. D. Vance en el Observatorio Naval de EE. UU.

Allí, los Trump cenaron con el vicepresidente y la segunda dama Usha Vance durante aproximadamente una hora y media antes de regresar a la Casa Blanca.

La doble cita de este cuarteto de altos cargos se produjo justo un día después de que el vicepresidente Vance apareciera por sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca el miércoles, primer día de lo que ya se ha convertido en un cierre parcial del Gobierno de tres días y sin final a la vista.

En ese momento, Vance acusó falsamente a los demócratas de instigar el cierre para obligar a la Administración Trump a ceder “miles de millones de dólares a la financiación de la atención médica para extranjeros ilegales”, algo que ha sido ilegal desde la promulgación de una ley de 1986 firmada por el entonces presidente Ronald Reagan.

El presidente, acompañado por la primera dama Melania Trump, abandonó el jueves la Casa Blanca por primera vez desde que entró en vigor el cierre del Gobierno para cenar con sus vecinos, J. D. y Usha Vance, el vicepresidente de EE. UU. y su esposa, en el Observatorio Naval de EE. UU. ( Getty Images )

También prometió despidos “inminentes” de trabajadores federales a causa del cierre, algo que no tiene precedentes en anteriores disputas por la financiación del Gobierno y que podría ser ilegal: llevar a cabo los despidos incurriría en nuevas deudas por parte del Gobierno.

Vance también defendió el uso que hizo el presidente Trump de un video racista generado por inteligencia artificial para burlarse del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, al representar al demócrata neoyorquino, que es negro, con un sombrero de gran tamaño y un bigote caricaturesco.

El vicepresidente dijo que el video era “divertido” y que Trump solo estaba “bromeando y pasándoselo bien”.

“Le hago la solemne promesa a Hakeem Jeffries, ahora mismo, de que si nos ayuda a reabrir el Gobierno, se acabarán los memes del sombrero. Y he hablado de ello con el presidente de EE. UU.”, afirmó.

Por su parte, Trump ha seguido amenazando con despedir a miles de trabajadores federales de lo que llamó “agencias demócratas” en una publicación en las redes sociales el jueves, con la ayuda del director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de EE. UU., Russ Vought.

Vought, arquitecto del plan derechista Proyecto 2025 para consolidar el poder federal en la Casa Blanca y utilizar ese poder para debilitar al Partido Demócrata, ha utilizado su autoridad sobre el gasto federal durante el cierre para castigar a los votantes que eligieron a demócratas para el Senado y no votaron por Trump el año pasado, suspendiendo o cancelando la financiación de proyectos de infraestructura y energía limpia en sus estados.

Traducción de Sara Pignatiello