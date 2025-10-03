Reaparece estatua de Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano en parque de Washington D. C.

Una estatua de 3,5 m de altura que representa al presidente de EE. UU., Donald Trump, y al difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein tomados de la mano ha reaparecido en la Explanada Nacional, un importante parque en Washington D. C., apenas unos días después de que su retirada atrajera la atención de todo el país.

La estatua, titulada “Mejores amigos para siempre”, apareció por primera vez el 23 de septiembre en la Explanada Nacional, cerca de la Casa Blanca, acompañada de una placa en la que se leía: “Celebramos el duradero vínculo entre el presidente Donald J. Trump y su 'amigo más cercano', Jeffrey Epstein”.

La estatua tenía permiso para permanecer en la propiedad hasta el 28 de septiembre, pero fue retirada solo un día después de su instalación. El DOI (Departamento del Interior de EE. UU.) dijo al periódico The Washington Post que los responsables del parque habían retirado la estatua porque “no cumplía con los requisitos del permiso concedido”, pero no explicaron por qué no los cumplía.

The Secret Handshake, un pequeño grupo anónimo que afirma estar detrás de la estatua, declaró anteriormente a The Independent que la estatua se había roto al retirarla.

La estatua fue devuelta a los artistas anónimos el pasado jueves y desde entonces ha sido restaurada, según informa el Washington Post. Ahora vuelve a estar en la Explanada Nacional después de que Carol Flaisher, gerente de locaciones en Washington D.C., solicitara otro permiso en nombre de los artistas, según el periódico. Al parecer, el nuevo permiso del NPS (Servicio de Parques Nacionales de EE. UU.) entró en vigor el jueves a mediodía.

Una estatua de bronce del presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein reapareció el jueves en el parque National Mall, en Washington D. C. ( Getty Images )

La estatua apareció mientras el Gobierno de Trump se enfrentaba a las continuas peticiones de mayor transparencia sobre la investigación acerca de Epstein, que murió por suicidio en 2019 mientras estaba bajo custodia por acusaciones de que había traficado y abusado de niñas. El asunto llegó a un punto crítico durante el verano después de que la Administración Trump dijera que no habría más revelaciones sobre el caso.

Desde entonces, los legisladores han solicitado y hecho públicos algunos documentos del patrimonio de Epstein. Los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. también hicieron públicas las transcripciones de una entrevista realizada en julio a Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein, quien cumple una condena de 20 años por el papel que tuvo en su complot de pederastia.

Trump fue amigo de Epstein en el pasado, y llegó a describirlo como un “tipo estupendo” en 2002. Epstein también dijo una vez que era el “amigo más cercano” de Trump, según grabaciones de audio obtenidas por el medio The Daily Beast el año pasado.

Su amistad se disolvió a mediados de la década de 2000, y Trump ha dicho que prohibió a Epstein la entrada a su propiedad de Mar-a-Lago en esa época. Cabe señalar que Trump nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con el caso Epstein.

La gente posa para fotos cerca de la estatua de Epstein y Trump el jueves ( AFP via Getty Images )

Ante una solicitid de comentarios, desde la Casa Blanca se reiteró que Trump había prohibido la entrada de Epstein a su club.

“Los liberales son libres de malgastar su dinero como quieran, pero no es noticia que Epstein conociera a Donald Trump, porque Donald Trump lo expulsó de su club por comportarse como un pervertido”, dijo Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca.

“Los demócratas, los medios de comunicación y la organización que está malgastando su dinero en esta estatua supieron de Epstein y sus víctimas durante años, y no hicieron nada para ayudarles; mientras tanto, el presidente Trump pedía transparencia, y ahora está entregando miles de páginas de documentos”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello