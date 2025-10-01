Cierre Gobierno EE. UU.: Trump amenaza con despidos masivos mientras agencia comienza a usar podadoras de IA

Mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenaza con despidos masivos por el cierre del Gobierno, el Departamento de Interior del país ha anunciado que está utilizando cortadoras de césped impulsadas por inteligencia artificial.

El departamento está probando cortacéspedes con inteligencia artificial en seis parques nacionales, incluido el National Mall, en Washington D. C., según escribió el martes en X el secretario del Interior, Doug Burgum. El programa piloto se financia con una subvención de la Fundación de Parques Nacionales, según Jeff Gowen, director de la División de Servicios Técnicos de la agencia.

“La premisa de toda la subvención es probar nuevas tecnologías para ver cómo pueden ayudarnos a ser más eficientes, permitirnos hacer más trabajo con el mismo número de personas”, dijo Gowen.

El anuncio se produjo el mismo día en que Trump amenazó con despedir a empleados federales en caso de un cierre del Gobierno, el cual entró en vigor el miércoles a medianoche después de que el Senado no lograra aprobar un proyecto de ley que lo hubiera evitado.

Los cierres del Gobierno suelen implicar el despido de miles de empleados, pero Trump ha advertido ahora que algunos podrían ser despedidos de forma permanente. Mientras las agencias se preparan para esta posibilidad, el personal del Departamento del Interior ha recibido instrucciones de llevarse a casa sus teléfonos gubernamentales y sus computadoras portátiles para estar al tanto de las notificaciones de despidos masivos, según informó el periódico The New York Times.

open image in gallery El Departamento del Interior de EE. UU. está probando nuevos cortacéspedes con inteligencia artificial mientras se avecinan despidos masivos en medio del cierre del Gobierno ( Departamento del Interior )

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son malas para ellos y que no podrán revertir, como un gran recorte de personal; también podemos eliminar programas que les gustan”, dijo Trump el martes desde la Oficina Oval, y añadió: “Corren un riesgo con el cierre”.

Los anteriores cierres del Gobierno en EE. UU. —incluyendo el que se produjo durante el primer mandato de Trump— no han provocado despidos masivos, de acuerdo con CNN.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el miércoles que los despidos eran “inminentes”.

“Desgraciadamente, como los demócratas cerraron el Gobierno, el presidente ha dado instrucciones a su Gabinete, y la OBM (Oficina de Gestión y Presupuesto de EE. UU.) está trabajando con todas las agencias para identificar dónde se pueden hacer recortes. Creemos que los despidos son inminentes”, anunció Leavitt.

Agregó: “Son, por desgracia, una consecuencia de este cierre del Gobierno”.

open image in gallery La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el miércoles que los despidos en el Gobierno eran “inminentes”. ( Getty Images )

Los despidos comenzarán en los próximos dos días, según informó el miércoles el director de la OBM, Russ Vought, a los republicanos de la Cámara de Representantes, de acuerdo con el canal CBS News. La oficina de Vought sugirió la semana pasada a los organismos que consideraran la posibilidad de efectuar despidos en los programas con financiación discrecional que expiraba el martes, o que no tuvieran fuentes de financiación alternativas, comunicó CBS News.

La Administración Trump y los legisladores republicanos han culpado a los legisladores demócratas del cierre, en particular al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Por su parte, Schumer y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijeron que su partido necesitaba que los legisladores se pusieran de acuerdo sobre medidas que reduzcan los costes y aborden la “crisis sanitaria republicana”.

Traducción de Sara Pignatiello