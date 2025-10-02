Trump sonó “agotado, incoherente y estúpido” en su discurso ante la cúpula militar, asegura un general jubilado

Donald Trump sonó “incoherente, agotado y [...] a veces estúpido” en su reciente discurso ante líderes militares, opinó un general retirado.

El general retirado Barry McCaffrey calificó la presentación del presidente el martes en Quantico, en Virginia, como “uno de los acontecimientos más extraños e inquietantes” que ha vivido.

La observación se suma a un contexto en el que otros líderes, incluido el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han cuestionado la capacidad de Trump para liderar con eficacia. “Hay algo genuinamente erróneo en este hombre y debería invocarse la 25ª Enmienda”, expresó Pritzker el miércoles.

En una intervención en el programa Morning Joe de MSNBC, McCaffrey compartió una opinión similar a la del gobernador.

Donald Trump habla ante altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico el 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. El presidente sonó "incoherente, agotado y [...] a veces estúpido", según un general retirado ( Getty Images )

“Llevo mucho tiempo haciendo esto. Aquella presentación en Quantico del presidente y el secretario de Defensa fue uno de los acontecimientos más extraños e inquietantes que he vivido”, afirmó.

También señaló que el presidente sonaba “incoherente, agotado, rabiosamente partidista, a veces estúpido, divagante, no podía hilar pensamientos”.

Además de la manera en que el presidente habló, los espectadores también se quedaron atónitos por el contenido del discurso de Trump y Pete Hegseth, en el que el secretario de Defensa dijo a los altos mandos que perdieran peso, se afeitaran el vello facial y se prepararan para un posible despliegue contra el público estadounidense.

Trump también anunció planes para utilizar ciudades “peligrosas” como “campos de entrenamiento” para esfuerzos militares, ya que alega que el país está sufriendo una “guerra desde dentro”.

Además de la manera en que el presidente habló, los espectadores también se quedaron atónitos por el contenido del discurso de Trump y Pete Hegseth, en el que el secretario de Defensa dijo a los altos mandos que perdieran peso, se afeitaran el vello facial y se prepararan para un posible despliegue contra el público estadounidense ( AP )

“Nos invaden desde dentro. No es diferente de un enemigo extranjero, pero es más difícil en muchos sentidos porque no llevan uniforme”, formuló Trump a los miembros del servicio, informó The Associated Press.

“Es para proteger nuestra república”, aseguró. “No seremos políticamente correctos cuando se trate de defender la libertad estadounidense”.

El propósito de la reunión sorpresa no se compartió de antemano, lo que llevó a predicciones que iban desde que Trump exigiría un juramento de lealtad de los generales hasta que Hegseth despediría en público a generales “progres”.

“¿Hicimos que todos los generales del mundo viajaran para esto?”, dijo en una publicación en X el senador demócrata Reuben Gallego, veterano de la guerra de Irak. “Esta reunión pudo haber sido un correo electrónico”.

El propósito de la reunión sorpresa no se compartió de antemano, lo que llevó a predicciones que iban desde que Trump exigiría un juramento de lealtad de los generales hasta que Hegseth despediría en público a generales "progres" ( 2025 Getty Images )

Otros fueron más críticos con la reunión, y el senador Jack Reed, principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, calificó la presentación de “costosa y peligrosa negligencia de liderazgo”.

“Aún más preocupante fue el ultimátum del Sr. Hegseth a los oficiales superiores de Estados Unidos: conformarse a su visión política del mundo o hacerse a un lado”, manifestó Reed el martes en una declaración, compartida con The Hill.

Y advirtió: “Esa exigencia es profundamente peligrosa. Señala que la lealtad partidista importa más que la capacidad, el juicio o el servicio a la Constitución, socavando así el principio de un ejército profesional y no partidista”.