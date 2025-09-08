¿Medicamento o menta? Trump desata especulaciones tras tomar una píldora azul durante el US Open

Una fotografía de Donald Trump con un misterioso objeto azul entre los dientes en el Abierto de EE. UU. desató el domingo especulaciones generalizadas en Internet sobre si se trataba simplemente de un caramelo de menta o de algún tipo de medicamento.

La imagen, captada por el fotógrafo Andres Kudacki durante la final masculina entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, muestra al presidente de EE. UU. aparentemente mordiendo un pequeño objeto azul.

Kudacki describió la imagen como Trump “tomando una tableta” en una publicación en X.

Más tarde, en declaraciones al medio The Daily Beast el galardonado fotógrafo argentino dijo que no estaba seguro de lo que era el objeto.

“No sé lo que era exactamente; por eso dije que era una 'tableta', ya que sirve para ambas cosas, una menta o un medicamento”, dijo Kudacki.

El presidente Donald Trump lanza una gorra a un espectador en la final individual masculina del Abierto de EE. UU. en el estadio Arthur Ashe de Queens, Nueva York ( REUTERS )

También señaló que Trump había sido “muy discreto”, y que no había visto al presidente sacar el objeto de ningún recipiente.

Kudacki añadió: “Esperaba alguna reacción suya; tiene una personalidad llamativa”.

Las teorías publicadas en X han ido desde caramelos de menta de color azul hasta diversos posibles medicamentos, como Adderall, Viagra, Valium y el antidepresivo Lexapro.

Algunos usuarios intentaron pedir al bot de inteligencia artificial de X, Grok, que identificara el objeto. Aunque en un principio la herramienta arrojó poca luz sobre lo que podría ser la tableta, tras recibir preguntas más detalladas, Grok dijo: “Las posibles coincidencias incluyen clonazepam (1mg, redondo, para la ansiedad), alprazolam (1mg, redondo u oval, para la ansiedad), o Adderall (10mg, redondo, para el TDAH). También podría ser [un fármaco] de venta libre como el naproxeno. Aún incierto, sin detalles”.

Entre las posibilidades sugeridas estaba el medicamento Hygroton, una pastilla azul de forma cuadrada, y el nombre comercial en EE. UU. de la clortalidona, utilizada para tratar la hipertensión arterial y la retención de líquidos —conocida médicamente como edema—, que suele afectar a las piernas y los pies.

Otros bromearon diciendo que el presidente “[había elegido] la pastilla azul”, en referencia a la película Matrix.

Esta especulación se produce después de que la Casa Blanca confirmara en julio que al presidente se le había diagnosticado insuficiencia venosa crónica —una enfermedad en la que a las válvulas de las venas de las piernas se les dificulta devolver la sangre al corazón—, después de que los observadores observaran sus tobillos hinchados y sus manos amoratadas.

Al ser contactado por The Independent, un asesor de la Casa Blanca dijo que el objeto era una pastilla de menta.

Durante el juicio de Trump por soborno, en el que fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, se le vio a menudo comiendo caramelos de menta que sacaba de la chaqueta de su traje mientras estaba sentado en la sala.

Se creía que eran mentas de la marca Altoid Smalls.

Por otro lado, esta aparición era la primera vez en 10 años que Trump asistía al Abierto de EE. UU. La final se retrasó debido a los controles de seguridad adicionales que exige su presencia.

Un portavoz del Servicio Secreto de EE. UU. dijo en un comunicado: “Reconocemos que la seguridad reforzada para la visita del presidente al torneo puede haber contribuido a retrasos que afectan a los asistentes. Agradecemos sinceramente a todos los aficionados su paciencia y comprensión”.

La aparición de Trump en la gran pantalla fue recibida con estruendosos abucheos y algunos aplausos de los espectadores. Estuvo acompañado por personal de la Casa Blanca y miembros de su Gabinete, así como de su yerno, Jared Kushner, y su nieta, Arabella.

Traducción de Sara Pignatiello