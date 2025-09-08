Trump minimiza advertencia de “guerra” en Chicago mientras anuncian redadas migratorias

El presidente Donald Trump intentó restar importancia a una extraña publicación en redes sociales en la que, aparentemente, amenazaba con declarar la “ guerra ” en Chicago , al afirmar que solo quiere “limpiar” la ciudad.

Diversas comunidades en Chicago se preparan para posibles redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que el presidente ha prometido que la ciudad será el próximo objetivo en su agenda de deportaciones masivas.

El domingo, al hablar con periodistas antes de salir de la Casa Blanca rumbo al US Open en Nueva York, Trump pareció retractarse de la polémica publicación que había hecho el día anterior, en la que escribió: “Chicago está a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de GUERRA”.

La publicación del sábado por la mañana incluía una imagen generada por inteligencia artificial de Trump con sombrero de vaquero, sentado frente a un Chicago en llamas, junto a la frase “El apocalipsis llegó a Chicago”, en aparente referencia a la película sobre la guerra de Apocalipsis (1979).

Al ser consultado sobre la publicación y si estaba “amenazando” con una guerra contra Chicago, Trump respondió: “No es una guerra. Vamos a limpiar nuestras ciudades”.

open image in gallery El presidente Donald Trump intentó minimizar una extraña publicación en redes sociales, en la que parecía lanzar una amenaza de “guerra” en Chicago. ( AFP via Getty Images )

open image in gallery Trump compartió el sábado una imagen generada por IA en la que aparece vestido de vaquero frente a un Chicago en llamas ( @realDonaldTrump/Truth Social )

El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, una medida que, según dijo, busca reflejar que Estados Unidos tiene “el ejército más fuerte”.

A pesar de la aclaración del presidente el domingo, el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, respaldó las declaraciones iniciales de Trump y afirmó a CNN que una ofensiva en Chicago probablemente comenzará esta semana.

“Absolutamente”, dijo Homan a Jake Tapper el domingo en el programa State of the Union de CNN. “Se puede esperar acción en la mayoría de las ciudades santuario del país. El presidente Trump priorizó las ciudades santuario porque estas liberan a sabiendas a inmigrantes ilegales que representan amenazas para la seguridad pública. Ahí está el problema”.

En agosto, Trump envió tropas de la Guardia Nacional a Washington D. C. como parte de su ofensiva contra el crimen . Tras la intervención, declaró la ciudad como una “zona libre de crimen” y prometió aplicar medidas similares en otras urbes, incluida Chicago.

Homan señaló que probablemente también desplegarán a la Guardia Nacional en Chicago, y calificó a las tropas como “un multiplicador de fuerza”.

“Es una opción sobre la mesa. Todos los gobiernos, desde que empecé a trabajar en el gobierno en 1984, han recurrido a la Guardia Nacional y al ejército en la frontera”, dijo Homan a Tapper. “Todos los gobiernos lo han hecho y ha resultado muy beneficioso”.

open image in gallery En los últimos días, manifestantes contrarios a la agenda migratoria de Trump salieron a las calles de Chicago ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. )

Los líderes demócratas en Chicago reaccionaron con dureza a la publicación amenazante de Trump, incluido el gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien calificó al presidente como un “dictador de pacotilla”.

“El presidente de Estados Unidos está amenazando con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un dictador de pacotilla”, escribió Pritzker en X.

Homan, sin embargo, afirmó que el mensaje de Trump se sacó de contexto y que la “guerra” mencionada se refiere a los carteles criminales de Chicago, no a la ciudad en sí.

“El presidente Trump y este gobierno, sí, estamos en guerra contra los carteles criminales y contra quienes quieren asesinar y violar a ciudadanos estadounidenses”, dijo Homan. “Tienen toda la razón”.

Traducción de Leticia Zampedri