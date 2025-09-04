Víctima de Epstein que apoyó a Trump lo critica por desacreditar a sobrevivientes: “Confié en él”

Una sobreviviente de la red de trata sexual de Jeffrey Epstein que votó por el presidente Donald Trump lo criticó duramente por reducir el escándalo a una “farsa”.

Jena-Lisa Jones conoció al fallecido pederasta cuando tenía solo 14 años y fue una de las mujeres que compartió su dolorosa experiencia en la conferencia de prensa del miércoles en el Capitolio. Las sobrevivientes se unieron a los congresistas Ro Khanna (D-California) y Thomas Massie (R-Kentucky) para apoyar una petición que obligaría a la administración Trump a publicar todos los archivos relacionados con Epstein.

Ese mismo día, Trump volvió a insistir en que el caso Epstein es “una farsa demócrata que nunca termina”, lo que enfureció a las víctimas.

“Yo voté por Trump”, dijo Jones en una entrevista con Lawrence O’Donnell en The Last Word de MSNBC, visiblemente emocionada. “Y que él diga lo que está diciendo es incomprensible para mí, porque puse mi esperanza en él y se supone que debía protegernos”.

Jones agregó: “Para que él diga que esto es una broma… Nadie lo está acusando a él de nada, así que, si dice que es un engaño, ¿a quién está protegiendo entonces?”.

open image in gallery Jena-Lisa Jones conoció al fallecido abusador a los 14 años y afirma sentirse traicionada después de haber votado por Donald Trump ( MSNBC/YouTube )

Cuando The Independent le preguntó a Trump si estaba protegiendo a poderosos amigos y donantes republicanos de campaña al no publicar todos los documentos del caso Epstein, el presidente volvió a calificar el tema como un supuesto “farsa”.

“Por lo que entiendo, se han entregado miles de páginas de documentos. Pero en realidad es una farsa de los demócratas, porque lo que buscan es que la gente hable de algo totalmente irrelevante frente al éxito que hemos tenido como nación desde que soy presidente”, dijo Trump en el Despacho Oval.

Jones criticó al mandatario por no apoyar a las sobrevivientes de Epstein.

“Deberías estar de nuestro lado, deberías apoyarnos. Nosotras dijimos nuestra verdad y tú prácticamente nos estás diciendo que mentimos”, señaló. “Puse mi esperanza en ti cuando voté por ti, ¿y ni siquiera puedes respaldarnos cuando más te necesitamos?”.

La transparencia sobre el caso Epstein fue una de las promesas de campaña de Trump en 2024. Sin embargo, cuando su Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando conjunto el 6 de julio, en el que afirmaban que no había más documentos relevantes para difundir y que no existía evidencia de que el delincuente sexual tuviera una “lista de clientes”, la indignación estalló.

open image in gallery Trump volvió a insistir en que el caso Epstein es “una farsa demócrata que nunca termina”, lo que enfureció a las víctimas ( AFP/Getty )

La congresista del ala MAGA, Marjorie Taylor Greene, se distanció de Donald Trump al participar en un acto junto a las víctimas de Jeffrey Epstein y respaldar la moción impulsada por el representante de Kentucky, Thomas Massie, que busca obligar a la publicación de más información sobre la investigación federal.

La representante por Georgia afirmó haber recibido “miles de llamadas” desde la Casa Blanca el martes por la noche para disuadirla de firmar la petición.

“No querían que firmara la moción de liberación”, declaró Greene a Eric Bolling, de Real America’s Voice. “Quieren enfocarse en la investigación de supervisión”.

Durante la conferencia de prensa, Greene prometió revelar “cada maldito nombre” de los supuestos clientes poderosos involucrados en la red de abuso sexual de menores que manejaba el fallecido financiero.

“Si me entregan una lista, entraré al Capitolio, me pararé en el pleno de la Cámara y diré cada maldito nombre de los que abusaron de estas mujeres. Puedo hacerlo por ellas y estaría orgullosa de hacerlo”, advirtió.

El gobierno de Trump sigue acosado por la polémica de los archivos Epstein, casi dos meses después de que el FBI y el Departamento de Justicia publicaran un memorando que cerró la puerta a nuevas revelaciones.

Epstein murió por suicidio en prisión en 2019, según concluyó el FBI. Su repentina muerte ha sido objeto de innumerables teorías conspirativas, lo que ha alimentado las exigencias de mayor transparencia en torno al caso.

Traducción de Leticia Zampedri