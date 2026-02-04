Nicki Minaj dice que comenzó a apoyar a Trump porque no soportaba ver “cómo lo trataban”

Nicki Minaj dice que se ha puesto de parte de Donald Trump porque no soportaba ver el “hostigamiento” que sufría.

La rapera ha sorprendido a muchos de sus seguidores al convertirse en una abierta partidaria del presidente de EE. UU. en los últimos meses, e incluso apareció en el escenario con él en un acto del Departamento del Tesoro estadounidense el mes pasado.

En una entrevista con Katie Miller, la esposa del arquitecto de las políticas migratorias de Trump, Stephen Miller, Minaj explicó por qué ha dado su respaldo a Trump.

“Cuando vi cómo lo trataban, una y otra vez, no pude soportarlo”, dijo en el pódcast The Katie Miller Podcast. Continuó: “Sentí que mucho de ese hostigamiento, así como las campañas de desprestigio y todas las mentiras, eran algo que yo había vivido durante muchos años”.

“Estaba viendo en tiempo real cómo le ocurría a otra persona, y no creía que se lo mereciera”, agregó.

open image in gallery Nicki Minaj se sinceró sobre por qué se había puesto de parte de Donald Trump ( Getty )

Poco después de la entrevista, la creadora de ‘Super bass’ prometió a sus fans, conocidos como Barbz, que les “encantaría” el episodio cuando se publicara.

La aparentemente repentina conversión MAGA de Minaj quedó clara en noviembre de 2025, cuando agradeció personalmente a Trump sus amenazas contra el Gobierno nigeriano por la supuesta “matanza de cristianos”.

La llamada “reina del rap” había criticado anteriormente al presidente. En 2016, incluso cantó la frase: “Soy una chica isleña, y Donald Trump quiere que me vaya”.

Sin embargo, un mes después de alabarle por sus amenazas a Nigeria, Minaj también se deshizo en elogios hacia su Gobierno durante un panel de Turning Point USA junto a Erika Kirk, la viuda del activista Charlie Kirk.

“Esta Administración está llena de gente con corazón y alma, y hacen que me sienta orgullosa de ellos”, dijo Minaj, y añadió: “También de nuestro vicepresidente... bueno, me encantan los dos. Ambos tienen una extraña habilidad para conectar con la gente”.

open image in gallery Minaj actuó con la reina del pop, Madonna, en el Super Bowl ( Getty )

Antes de que su álbum Pink Friday 2 debutara con críticas mixtas, y antes de su apoyo a Trump, Minaj estaba considerada como la artista más influyente del mundo del rap.

Su álbum de debut en 2010, Pink Friday, y una serie de éxitos, entre ellos Pound the Alarm y Starships, consolidaron su estatus como una de las principales voces del hip-hop. También se convirtió en un icono de la cultura LGBT, actuando con Madonna en el Super Bowl y expresando regularmente su apoyo a la comunidad homosexual.

Sin embargo, a finales de la década de 2010, Minaj se vio envuelta en una serie de disputas y escándalos con otros famosos.

Una larga disputa entre ella y Cardi B, así como una riña con Megan Thee Stallion, hicieron que Minaj estuviera regularmente en los titulares por discutir con sus célebres colegas y no por su música.

Traducción de Sara Pignatiello