Hace poco más de 83 años, el presidente Franklin Roosevelt calificó el ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 como “una fecha que vivirá en la infamia” al tiempo que instaba al Congreso a declarar la guerra.

El jueves, el presidente Donald Trump lo convirtió en un chiste.

Trump estaba finalizando una sesión de preguntas y respuestas con los periodistas durante una reunión bilateral con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuando un periodista japonés le preguntó por qué no había informado a aliados clave de Estados Unidos, como Japón, antes del inicio de la campaña aérea conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El presidente respondió inicialmente que Estados Unidos “actuó con mucha contundencia” y “no se lo contó a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa”.

Pero su respuesta dio un giro incómodo momentos después cuando dijo: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”.

open image in gallery Trump restó importancia al ataque que llevó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial (AP)

Tras unas risas contenidas de los funcionarios estadounidenses que lo acompañaban en la reunión, se dirigió a Sanae, que nació dos décadas después del ataque, para hacerle otra pregunta.

“¿Por qué no me contaste lo de Pearl Harbor, ¿vale?”

La habitación quedó en silencio.

Un momento después, Trump retomó el tema sobre el que le habían preguntado y les dijo a los periodistas: “Me está preguntando sobre la sorpresa, y la hubo”.

“Y gracias a esa sorpresa, eliminamos... probablemente eliminamos el 50 por ciento... y mucho más de lo que habíamos previsto. Así que si voy y se lo cuento a todo el mundo, ya no será ninguna sorpresa”, dijo.

El sorpresivo ataque aéreo contra la Flota del Pacífico de Estados Unidos dejó más de 2400 militares estadounidenses muertos y cerca de 1200 heridos a causa de las bombas y proyectiles que hundieron cuatro acorazados estadounidenses y dañaron gravemente a otros cuatro. Fue el ataque más mortífero en suelo estadounidense hasta los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Siete de esos barcos fueron rescatados y puestos de nuevo en servicio, mientras que el séptimo, el USS Arizona, quedó donde se había hundido justo debajo de la superficie del puerto, después de que una bomba japonesa detonara dentro de un polvorín.

open image in gallery En esta fotografía, tomada justo después del ataque japonés a Pearl Harbor, se ve el U.S.S. Arizona en llamas (Getty)

El ataque tuvo lugar tras meses de negociaciones fallidas entre Tokio y Washington sobre las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el Reino Unido, China y los Países Bajos en un intento por privar al ejército japonés de la materia prima que necesitaba para librar guerras en China y en lo que ahora es Vietnam.

Japón declaró la guerra a Estados Unidos el mismo día de los ataques, pero la declaración oficial no llegó a Washington hasta después.

El ataque a Pearl Harbor le dio a Roosevelt la influencia necesaria para presionar a favor de la entrada formal de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con la Cámara de Representantes y el Senado aprobando las declaraciones de guerra contra Japón por márgenes de 388-1 y 82-0, respectivamente.

Menos de cuatro años después, Japón aceptaría la exigencia estadounidense de “rendición incondicional” tras el lanzamiento por parte de Estados Unidos de las dos primeras —y hasta ahora únicas dos— armas nucleares utilizadas en combate, en ataques separados contra Hiroshima y Nagasaki.

open image in gallery El ataque por sorpresa le dio al entonces presidente Franklin Roosevelt un motivo para solicitar al Congreso una declaración de guerra contra Japón (AP, 1941)

El gobierno japonés nunca se ha disculpado formalmente por el infame ataque sorpresa, aunque uno de los predecesores de Takaichi, el difunto Shinzo Abe, pronunció un discurso expresando "sinceras y eternas condolencias" al personal estadounidense y japonés que murió en los combates de ese día durante una visita en 2016 al monumento conmemorativo de Pearl Harbor, situado sobre los restos del Arizona.

Abe, asesinado en julio de 2022, dijo en aquel momento que Estados Unidos y Japón “nunca deben repetir los horrores de la guerra”.

Traducción de Olivia Gorsin