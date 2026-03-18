El presidente Donald Trump reforzó su propuesta de que Venezuela se convierta en parte de Estados Unidos, tras la victoria del país en el Clásico Mundial de Béisbol.

El equipo venezolano se impuso 3-2 ante Estados Unidos, frente a un estadio lleno en el LoanDepot Park de Miami.

Después del triunfo, Trump publicó un breve mensaje en Truth Social:

“¡ESTADIDAD! Presidente DJT”.

open image in gallery Venezuela venció a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, lo que reavivó los pedidos del presidente Donald Trump para que el país sudamericano se una a EE. UU. ( AP )

El comentario surgió luego de que el lunes planteara una idea similar.

“¡Increíble! Venezuela venció a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC (¡béisbol!)”, escribió. “Se ve muy bien. A Venezuela le pasan cosas buenas últimamente”.

Luego añadió que se preguntaba a qué se debía esa “magia” y volvió a sugerir que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

En la previa de la final del martes, los jugadores venezolanos evitaron referirse a la tensión política entre su país y Estados Unidos. En cambio, centraron su atención en el juego.

“Estamos aquí para hablar de béisbol”, dijo Ronald Acuña Jr. ante la prensa. “Nuestro país merece ese juego mañana”.

open image in gallery El equipo venezolano ganó 3-2 en una final de alta tensión en Miami ( Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved. )

En enero, Trump ordenó una operación militar que terminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y de la ex primera dama Cilia Flores, tras semanas de ataques aéreos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas hacia Estados Unidos.

Después del triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, la presidenta interina Delcy Rodríguez celebró el resultado en X.

“¡Venezuela triunfa unida!”, escribió. “Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol”.

Luego destacó que la victoria reflejó la pasión, el talento y la unidad del país, y afirmó que el logro quedará para siempre en la memoria nacional, antes de cerrar su mensaje con un “¡Viva Venezuela!”.

open image in gallery Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, celebró la victoria del equipo en una publicación en X ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

En otra publicación en X, Rodríguez anunció que el 18 de marzo sería declarado Día de Júbilo Nacional, con carácter no laborable.

La dirigente se desempeñó como vicepresidenta durante el gobierno de Nicolás Maduro y fue una de sus aliadas más cercanas.

Tras la salida de Maduro, recibió el respaldo de Trump, quien afirmó en Truth Social que hacía “un gran trabajo” y destacó la cooperación entre ambos países, en especial en el sector petrolero: “El petróleo empieza a fluir y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países resultan muy positivos”.

Trump volvió a elogiarla el 16 de marzo, durante un almuerzo con miembros del directorio del Kennedy Center. Allí aseguró que la relación con Venezuela era “fantástica” y valoró la gestión del gobierno, aunque se refirió a ella en masculino.

Traducción de Leticia Zampedri