Karoline Leavitt opina sobre los cinco días de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, se refirió a la breve gestión de su sucesora, Katie Zacharia, quien fue despedida apenas cinco días después de asumir el cargo, y aseguró que el puesto “no era para ella”.

“Ser secretario de prensa de la Casa Blanca no es fácil. Lo sé porque yo misma ocupé ese cargo”, afirmó Leavitt el jueves en una entrevista con Fox News Digital.

“Mucha gente dice que es uno de los trabajos más difíciles de la política y exige una gran preparación. A veces no sabes cómo se desempeñará una persona hasta que la ves en acción”, explicó. Luego agregó: “Como dijo el presidente, le deseamos lo mejor a Katie. Evidentemente, ese puesto no era para ella”.

Leavitt, quien dejó el cargo en agosto tras el nacimiento de su segundo hijo, también contó que está colaborando con el presidente Donald Trump en la búsqueda de alguien que reemplace a Zacharia.

“Hablo con él sobre lo que exige el puesto, aunque lo conoce perfectamente. Nadie entiende mejor a la prensa que Donald Trump. Sabe que necesita a alguien firme, inteligente, leal, que comprenda sus políticas y esté dispuesto a dar la batalla”, señaló.

open image in gallery Karoline Leavitt afirmó que Katie Zacharia, quien la sucedió como secretaria de prensa de la Casa Blanca, no estaba capacitada para ocupar el cargo ( AFP/Getty )

Zacharia, exportavoz del Departamento de Seguridad Nacional y excolaboradora de Newsmax, asumió como secretaria de prensa de la Casa Blanca el 12 de octubre. Su nombramiento se produjo después de que Leavitt, quien ocupaba el cargo desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, renunciara en agosto para pasar más tiempo con sus hijos pequeños. Al anunciar a su sucesora, el presidente la describió como una “colaboradora leal y brillante”.

Sin embargo, su debut ante los periodistas el 13 de octubre estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Durante una conferencia de prensa que duró apenas 14 minutos, Zacharia leyó con dificultad un discurso preparado, llamó por error “mi presidente” a su esposo y solo respondió las preguntas de tres periodistas.

Su desempeño desató críticas tanto de los detractores de Trump como de funcionarios de su propia administración. Apenas cinco días después de asumir, fue despedida.

La salida de Zacharia dejó vacante el puesto a menos de dos semanas de las elecciones de medio término, en un momento en que las encuestas apuntaban a posibles pérdidas importantes para los republicanos.

open image in gallery Katie Zacharia fue despedida apenas cinco días después de asumir como secretaria de prensa de la Casa Blanca ( AFP/Getty )

“El presidente Trump y su equipo están concentrados en las elecciones de medio término”, declaró Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, a The Independent a principios de esta semana. “El presidente es el mejor portavoz y una figura capaz de movilizar como nadie al Partido Republicano. Por eso, seguirá recorriendo el país para comunicar directamente a los estadounidenses su agenda de sentido común de ‘Estados Unidos Primero’”.

Mientras tanto, comenzaron a circular varios nombres como posibles reemplazos de Zacharia, e incluso surgieron apuestas sobre quién ocupará el puesto.

Entre los principales aspirantes figuran Anna Kelly, actual subsecretaria de prensa de la Casa Blanca; Scott Jennings, comentarista de CNN cercano al movimiento MAGA, y Elizabeth Pipko, exmodelo que participó en la campaña presidencial de Trump en 2016.

Según las apuestas de la plataforma Kalshi, Kelly encabeza las preferencias para suceder a Zacharia. Por su parte, Pipko, quien también participó en concursos de belleza, tiene una probabilidad estimada del 15 % de conseguir el cargo, mientras que Jennings alcanza el 13 %.

Este último ya había sido considerado uno de los favoritos para reemplazar a Leavitt cuando Trump buscaba a su sucesor. De hecho, según trascendió, realizó gestiones privadas para conseguir el puesto.

Traducción de Leticia Zampedri