Trump se reunirá con Machado y dice que sería un “gran honor” recoger su Nobel

El presidente Donald Trump señaló que sería “un honor” llevarse el Premio Nobel de la Paz de la líder opositora venezolana María Corina Machado si ella se lo ofreciera, mientras se prepara para reunirse con la política exiliada la próxima semana.

Machado se mantuvo oculta debido a las persistentes amenazas de muerte, y solo apareció brevemente en Oslo tras una misión de tres días en la que fue sacada del país con ayuda del ejército estadounidense para la ceremonia del Nobel.

“Tengo entendido que vendrá la semana que viene en algún momento, y estoy deseando saludarla”, expresó Trump el jueves al presentador de Fox News Sean Hannity.

Se pensaba que Machado y su compañero político de Vente Edmundo González eran los favoritos para dirigir el país tras la sorprendente captura de Nicolás Maduro en un allanamiento estadounidense el fin de semana.

El presidente Donald Trump habló de Venezuela, entre otros temas, en una entrevista con Sean Hannity, de Fox News ( White House via X )

Sin embargo, fue marginada tras su derrocamiento, y varios informes que sugerían que el Premio Nobel de Machado había provocado resentimiento hacia Trump, que había codiciado el galardón.

Tras la captura de Maduro, Trump sostuvo que Machado era una “mujer muy agradable” pero que sería “difícil” para ella liderar Venezuela porque no tenía “respeto dentro o el apoyo dentro del país”.

En respuesta, la dirigente venezolana se ofreció a entregar personalmente su premio al presidente estadounidense.

“Oí que quiere hacerlo”, señaló Trump sobre la posible oferta. “Podría ser un gran honor”.

Machado fue efusiva en su apoyo a Trump, le dedicó su victoria en 2025 y apoyó su campaña para hacer frente a los narcos venezolanos y derrocar a Maduro.

Maria Corina Machado, que ganó un Premio Nobel de la Paz, saluda a sus seguidores desde el balcón de un hotel en Oslo, Noruega, tras ganar el Premio Nobel ( AFP via Getty Images )

Pero dos personas cercanas a la Casa Blanca dijeron a The Washington Post que los comentarios negativos del presidente habían sido provocados por la aceptación del premio por parte de Machado, diciendo que había sido percibido como el “pecado máximo” por Trump.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump', hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo la fuente.

Machado declaró a Fox News: “Sinceramente, en cuanto supe que nos habían concedido el Premio Nobel de la Paz, se lo dediqué a Trump porque sabía que se lo merecía. Y mucha gente, la mayoría, decía que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero. Y por eso, creo que se lo merecía”.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito, y no solo es enorme para el pueblo venezolano y nuestro futuro; creo que es un paso enorme para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”.