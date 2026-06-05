J. D. Vance vincula el asesinato de Henry Nowak con lo que calificó como una “invasión de inmigrantes”

J. D. Vance afirmó que la “invasión migratoria” en Europa fue responsable del asesinato de Henry Nowak en Southampton.

El vicepresidente de Estados Unidos sostuvo que el joven de 18 años seguiría vivo si las élites europeas se hubieran opuesto a lo que definió como una política basada en el rechazo a los “propios valores occidentales”.

Sus declaraciones provocaron una rápida respuesta desde Downing Street, que aseguró que las repercusiones del asesinato de Nowak ya habían llevado a “actores externos” a intentar influir en la democracia británica.

Mientras tanto, nuevas imágenes de la cámara corporal policial grabadas la noche del crimen muestran cómo los agentes esposaron a Nowak mientras permanecía tendido en el suelo, pese a que repetía que no podía respirar, después de que su agresor, Vickrum Digwa, afirmara falsamente haber sido víctima de un ataque racista. El joven murió poco después.

En ese contexto, y en la intervención más reciente del Gobierno de Trump sobre el caso, Vance declaró:

Henry Nowak murió de la misma manera en que muere una civilización: abandonado, esposado por autoridades que ni confiaban en él ni se preocuparon por protegerlo, y acusado de delitos de odio que no cometió. Su asesinato es tan trágico como indignante. Hoy debería seguir vivo, y probablemente lo estaría si las últimas generaciones de élites europeas hubieran enfrentado con firmeza lo que considero una política de autoodio y la inmigración masiva, integrada en muchos casos por personas que desprecian a Occidente y a quienes lo defienden.

Henry Nowak, de 18 años, murió tras sufrir una puñalada en el pecho mientras salía de noche ( Policía de Hampshire )

En respuesta a los comentarios de J. D. Vance, un portavoz de Downing Street afirmó:

En los últimos días hemos visto a personas intentar interferir en nuestra democracia y sembrar división en nuestras calles. La familia Nowak atraviesa el duelo por el brutal asesinato de Henry y ha dejado claro que no quiere que su muerte sea utilizada para generar más división, odio o tensión. Debemos respetar sus deseos. Nuestra política debe servir para unir a las personas, incluso en las circunstancias más difíciles. Eso es lo que somos como país.

Las declaraciones de Vance llegan después de que el Gobierno de Trump reclamara el fin de lo que describe como discriminación racial dentro de la policía británica tras el asesinato de Nowak.

En una publicación en X, el Departamento de Estado estadounidense escribió: “El adoctrinamiento ideológico y la actuación policial de dos niveles son síntomas claros de la decadencia de la civilización. Deben ser rechazados en todo Occidente. Estados Unidos expresa sus condolencias a la familia de Henry Nowak y al pueblo del Reino Unido en estos momentos difíciles”.

Downing Street volvió a rechazar “cualquier insinuación de que exista un sistema policial de dos niveles” en Reino Unido.

Las críticas del entorno de Trump hacia las políticas migratorias británicas no son nuevas. El propio Vance pidió recientemente a activistas antiinmigración que “sigan adelante”, después de que decenas de miles de personas participaran en una protesta en Londres el mes pasado.

Meses antes, durante una intervención ante Naciones Unidas en Nueva York, Trump aseguró que Reino Unido y Europa se estaban “yendo al infierno” por culpa de la inmigración y volvió a minimizar el cambio climático, al que calificó como “la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo”.

Mientras tanto, la familia Nowak volvió a pedir a los líderes políticos que trabajen para reconstruir la confianza en la policía y reiteró que “no quiere que la ira destruya comunidades” tras el asesinato de Henry.

El líder de los Liberal Demócratas, Ed Davey, insistió en que Reino Unido debe resistir los intentos de “dividir al país”.

“Todos debemos resistir intentos como este de politizar la muerte de Henry Nowak y dividir a nuestro país, ya vengan de políticos del movimiento MAGA como Vance o de sus aliados aquí en Reino Unido”, escribió en X.

Digwa fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 21 años, por apuñalar a Nowak con un cuchillo ceremonial de 21 centímetros que portaba como parte de su fe sij.

La Oficina Independiente de Conducta Policial mantiene abierta una investigación sobre la actuación de la policía de Hampshire durante el caso.

Traducción de Leticia Zampedri