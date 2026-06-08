Trump abandona furioso una entrevista con NBC tras ser cuestionado sobre su “fondo secreto” y el fraude electoral

El presidente Donald Trump puso fin abruptamente a una entrevista con Kristen Welker de NBC y se marchó después de que se le cuestionaron sus falsas afirmaciones acerca de las elecciones de 2020 y sus esfuerzos por recompensar a aliados políticos, entre ellos los alborotadores que intentaron obligar al Congreso a anular los resultados electorales.

En una entrevista emitida el domingo en el programa Meet the Press, el presidente dijo que se sentiría “decepcionado” si el Congreso no aprobara casi 1.800 millones de dólares en fondos para un “fondo contra la militarización” destinado a recompensar a aquellos que fueron objeto de enjuiciamiento por parte del Departamento de Justicia bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Pero tras enfrentarse a Welker por sus falsas afirmaciones sobre el fraude electoral en 2020, que derivaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero y su propio procesamiento, el presidente le dijo a la presentadora: “Démosla por terminada porque ya estoy harto. Gracias, cariño”.

Antes de ese momento explosivo, Trump había retomado sus llamamientos al Congreso para que aprobara 1.776 millones de dólares en fondos para recompensar a los alborotadores del 6 de enero y a otros que fueron procesados por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Biden, después de que cientos de sus partidarios irrumpieron en el Capitolio y fueron arrestados por delitos que iban desde la entrada no autorizada hasta la agresión a la policía e incluso la sedición.

“Si por mí fuera, les pagaría lo que se merecen. Destrozaron vidas. Muchos suicidios, piénsalo”, le dijo Trump a Welker en una grabación que se emitió el domingo.

“Creo que el fondo para la adquisición de armas es una gran idea y muchos otros republicanos también lo creen. Hay que conseguir que se apruebe. Si se aprueba, genial. Si no se aprueba, me decepcionaría”, añadió.

open image in gallery Donald Trump se levantó de repente y se marchó durante una entrevista con Kristen Welker en la NBC ( NBC/Meet the Press )

Trump y sus aliados intentaron crear el fondo el mes pasado, con el objetivo de proporcionar indemnizaciones a las personas procesadas a nivel federal durante el Gobierno de Biden, incluidos los cientos de estadounidenses condenados por delitos relacionados con el 6 de enero.

El fondo fue impugnado en un tribunal federal y suspendido temporalmente por un juez. El revuelo que se desató entre los republicanos por esta medida impopular también llevó al fiscal general en funciones, Todd Blanche, a declarar que el Gobierno de Trump estaba dando marcha atrás.

Blanche declaró esta semana ante los legisladores que el fondo “no iba a seguir adelante”. En un documento presentado ante el tribunal el viernes, los abogados del gobierno afirmaron que el gobierno “no reactivará” el fondo.

open image in gallery “O eres corrupta o eres estúpida”, le dijo Trump, enfurecido, a Kristen Welker ( NBC/Meet the Press )

Pero Trump no dio ninguna señal de ello en su entrevista con Welker y, en cambio, se enfrentó a la presentadora y le preguntó si había aportado “pruebas” de sus afirmaciones sobre las elecciones de 2020 como parte de sus esfuerzos por anular los resultados.

“O eres corrupta o eres estúpida”, le dijo a Welker en un momento dado.

Durante su entrevista en Meet the Press, Trump también afirmó que el allanamiento del FBI a Mar-a-Lago fue un ejemplo del abuso de poder del Gobierno de Biden. Fue investigado tras dejar la Casa Blanca en 2021 por presuntamente ocultar o retener indebidamente documentos de la Casa Blanca.

“Me persiguieron más que a nadie”, dijo Trump a NBC. “Allanaron Mar-a-Lago y otros lugares. Pero la gente resultó muy perjudicada. Algunos se suicidaron. Perdieron sus trabajos”.

La entrevista también se centró significativamente en la guerra de Trump contra Irán, donde el presidente amenazó directamente con el uso de la fuerza militar para asegurar las reservas restantes de uranio enriquecido de Irán. Argumentando que los peligros de no detener el programa nuclear iraní eran demasiado importantes como para ignorarlos, Trump se negó a decir si los precios del combustible habían alcanzado su punto máximo y negó haber incumplido sus promesas de campaña al iniciar la guerra.

“No prometí nada. No me gustan estas guerras interminables. Esta no es una guerra interminable”, le dijo a Welker.

“La forma [de asegurar el material nuclear] es si llegamos a un acuerdo; si llegamos a un acuerdo ahora que somos amistosos, iremos todos juntos”, dijo. “Será nuestro equipo. Tomaremos [el material nuclear] y lo destruiremos... Ahora bien, si no llegamos a un acuerdo, entonces los eliminaremos militarmente de forma muy contundente”.

Finalmente, dio por terminada la entrevista antes de tiempo y se marchó furioso tras una acalorada discusión con Welker, diciéndole: “Son una cadena de televisión parcial y corrupta. Lo siento. Dejémoslo aquí porque estoy harto. Gracias, cariño. Que te vaya bien”.

open image in gallery Los responsables de la Casa Blanca y el fiscal general en funciones, Todd Blanche, se negaron a descartar que se pagaran indemnizaciones a los participantes en los disturbios del 6 de enero que fueron condenados por delitos violentos ( AP )

El paquete de conciliación presupuestaria que financiaría al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante tres años se encuentra ahora en la Cámara de Representantes tras su aprobación en el Senado a primera hora del viernes. Los senadores republicanos se rebelaron contra el deseo del presidente de contar con esos fondos, advirtiendo que el proyecto de ley del ICE no se aprobaría si los incluía.

Los republicanos confrontaron a Blanche sobre el tema en una reunión polémica antes del feriado del Día de los Caídos el mes pasado, y finalmente aprobaron el paquete de conciliación en el Senado sin fondos para los pagos.

El “fondo discrecional” encontró una fuerte resistencia en el Congreso y la dirección republicana del Senado dedicó horas la semana pasada a rechazar los intentos republicanos de añadir al paquete de conciliación una cláusula que impidiera a la Casa Blanca utilizar dicho fondo. El representante republicano Brian Fitzpatrick amenazó con forzar una votación sobre una medida similar cuando el proyecto de ley pase a la Cámara de Representantes.

open image in gallery Thom Tillis encabezó una iniciativa para intentar impedir que la Casa Blanca pusiera en marcha el denominado “fondo para gastos discrecionales” del Departamento de Justicia ( Reuters )

“No hay votos, ni los habrá, para aportar un solo centavo a este fondo”, dijo Fitzpatrick el domingo durante una entrevista en el programa State of the Union de CNN.

El exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, calificó la idea de “completamente estúpida” en un comunicado emitido después de que los miembros se reunieron con Blanche el mes pasado.

“¿Así que el máximo responsable de la aplicación de la ley en el país está pidiendo un fondo secreto para pagar a quienes agreden a policías? Una auténtica estupidez, una injusticia moral; elija usted”, declaró el exlíder republicano.

Chuck Schumer, antiguo homólogo de McConnell y líder de la minoría demócrata en el Senado, se regocijó ante la capacidad del tema para dividir al grupo republicano mientras los legisladores debatían el paquete de conciliación.

“Los republicanos están en completo desorden, se están peleando entre sí y los estadounidenses están sufriendo las consecuencias”, dijo el mes pasado. “Los republicanos se enredaron y se destrozaron mutuamente por el descarado fondo de sobornos de Trump para sus compinches multimillonarios y los insurrectos del 6 de enero”.

Traducción de Olivia Gorsin