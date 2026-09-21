La Casa Blanca recibió críticas generalizadas por promocionar su aplicación oficial días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibiera el acceso a tres medios de comunicación a la casa presidencial.

“Recibe actualizaciones en tiempo real y eventos en vivo directamente en tu teléfono”, escribió la cuenta de la Casa Blanca en X el lunes. Se presentó la aplicación oficial como una forma de recibir “las noticias más importantes, directamente del Gobierno de Trump”.

La publicación se produjo tres días después de que Trump prohibiera el acceso de periodistas de CNN, Politico y MS NOW a la Casa Blanca, lo que provocó una demanda por parte de estos medios, que argumentan que la prohibición violaba la Constitución de EE. UU. El grupo de periodistas de la Casa Blanca también anunció el lunes que suspendería la cobertura de los eventos presidenciales en respuesta a las restricciones. Trump afirmó que la prohibición se debía a su cobertura, lo que generó críticas y declaraciones que señalan que atenta contra la Primera Enmienda de la Constitución.

La publicación de la Casa Blanca promocionando su aplicación móvil rápidamente generó una avalancha de respuestas negativas, y algunos usuarios compararon la iniciativa con la de países autoritarios.

“Están haciendo que Vladímir Putin se sienta orgulloso. Crearon un medio de comunicación controlado por el Estado”, escribió el comentarista político Brian Krassenstein.

open image in gallery La Casa Blanca fue objeto de críticas por promocionar su propia aplicación de noticias tras la prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a varios medios, y algunos la calificaron de “medio de comunicación estatal” ( AFP via Getty Images )

“¿Por qué iba a permitir que sus medios estatales rastreen mis datos?”, preguntó otro usuario. Un tercero escribió: “Prefiero lanzar mi teléfono al sol antes que instalar una aplicación de propaganda gubernamental”.

Otros críticos respondieron con memes, incluyendo uno que mostraba el rostro de Trump superpuesto al de un presentador de la televisión estatal norcoreana.

La aplicación ofrece acceso a las transmisiones en directo oficiales de la Casa Blanca, las publicaciones de Trump en Truth Social y la agenda pública del mandatario. También incluye secciones que detallan la postura de la Administración sobre la economía, la inteligencia artificial, la inmigración y otros temas.

Otros comentaristas cuestionaron si una nueva estrategia de comunicación podría cambiar la opinión pública, teniendo en cuenta los índices de aprobación históricamente bajos de Trump.

Un usuario de X comentó: “29 % de aprobación, y creen que el problema es que necesitamos más Trump en nuestros teléfonos. Nada grita ‘se busca’ como una aplicación de propaganda gubernamental que nadie pidió”.

Sin embargo, no todas las respuestas fueron negativas. Algunos usuarios elogiaron lo que consideraban el intento de Trump de eludir a los medios de comunicación tradicionales.

open image in gallery Después de que el presidente estadounidense prohibiera el acceso a MS NOW, ‘Politico’ y CNN a la Casa Blanca, se vio a periodistas de esos medios retransmitiendo desde zonas situadas fuera del recinto de la sede presidencial ( AFP/Getty )

“Los medios de comunicación convencionales acaban de encontrar su perdición”, escribió un usuario en X, y añadió: “¡Qué jugada tan brillante!”.

No está claro cuántas personas han descargado la aplicación, que lleva años en uso. Hasta el lunes por la tarde, ocupaba el puesto 46 en la categoría de Noticias de Apple Store.

Poco después de que la Casa Blanca promocionara la aplicación en las redes sociales, Trump celebró una ceremonia de inauguración para un helipuerto recién instalado en el jardín sur de la Casa Blanca. Ninguna cadena de televisión importante transmitió el evento en directo debido al nuevo bloqueo informativo para los medios de comunicación.

La aplicación de la Casa Blanca sí transmitió la ceremonia. El video tenía 994 reproducciones hasta el lunes por la tarde.

La grabación del evento también estuvo plagada de problemas, incluyendo un audio ininteligible. En las redes sociales, se compartieron fragmentos junto a burlas al presidente, quien parecía estar gritando a las cámaras, pero nadie podía oír lo que decía.

“Trump hizo sus primeras declaraciones sin la presencia de la prensa televisiva y es imposible oírlo a través de la transmisión de la Casa Blanca. Está presentando el nuevo helipuerto justo antes de la visita de Xi Jinping (presidente de China). Nueve minutos de estática”, señaló Sophia Cai del medio Politico en X.

“Esto es lo mejor que he visto hoy: Trump está haciendo uno de sus discursos, pero debido a que prohibió el acceso de ciertos medios a la Casa Blanca, la prensa no está presente, así que no hay audio”, comentó otro usuario, y agregó: “Retractará la decisión en algún momento de esta semana”.

Traducción de Sara Pignatiello