Sheinbaum revela por qué México no puede entregar el agua que debe a EEUU

La deuda de agua de México con Estados Unidos, proveniente de cuencas fronterizas compartidas, ha vuelto a generar amenazas de aranceles por parte de Donald Trump. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes que, si bien su país tiene la intención de pagar, no puede hacerlo ahora.

Durante su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum explicó que este año se entregó un volumen de agua significativamente mayor que en años anteriores. No obstante, argumentó que el pago total es inviable debido a la sequía, para no comprometer el suministro a los ciudadanos, y por un “impedimento físico”: el tamaño del ducto al río Bravo no permite una mayor entrega.

La mandataria agregó: “Se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y otra que venga en los siguientes años, que no ponga en riesgo evidentemente a la población y a la producción agrícola en México, pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”. El tema será tratado en una reunión virtual con autoridades estadounidenses prevista para el martes por la tarde.

El tamaño del ducto al río Bravo no permite una mayor entrega. ( AP Foto/Susan Montoya Bryan, archivo )

Según el tratado de 1944 México está obligado a entregar 430 millones de metros cúbicos (350.000 acres-pie) de agua por año, o aproximadamente 2.150 millones de metros cúbicos (1,75 millones de acres-pie) en cinco años por el este de la frontera común (el río Bravo). Estados Unidos, a cambio, le da a México aún más agua de otras fuentes ubicadas más al oeste (las cuencas del río Colorado y del río Tijuana).

Pero los problemas llegan cuando se cumplen los ciclos quinquenales y hay sequía, como ocurre ahora.

Trump amenazó por primera vez con aranceles por este tema en abril y la víspera dijo que impondría un 5% de aranceles a México porque “sigue violando” el tratado.

“Estados Unidos necesita que México envíe 200.000 acres-pie (unos 246 millones de metros cúbicos) de agua antes del 31 de diciembre, el resto debe llegar pronto después”, indicó en sus redes sociales. "Hasta ahora, México no está respondiendo y eso es injusto para nuestros granjeros estadounidenses".

Desde las primeras tensiones ambos países han llegado a acuerdos puntuales sobre el tema y la presidenta mexicana confió en que en esta ocasión vuelva a haber un entendimiento.

“Lo que hay es la mejor voluntad para poder entregar la cantidad de agua que se debe de años anteriores”, subrayó.