Podcaster causa revuelo al llamar a Erika Kirk “estafadora” y a su esposo fallecido “racista”

Una podcaster desató una tormenta en redes sociales al calificar a Erika Kirk de “estafadora” y al difunto esposo de esta, un reconocido político conservador, como un “racista sin arrepentimiento”.

Jennifer Welch, una de las conductoras del pódcast I’ve Had It, también declaró que la viuda debería ser “desalojada sin miramientos”, en un episodio publicado el domingo.

Las declaraciones surgieron luego de que Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, afirmara que las mujeres votaron por Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York porque buscan que el gobierno actúe como un “reemplazo” de las relaciones personales.

“Lo que no quiero que pase es que las mujeres, las jóvenes de la ciudad, vean al gobierno como una solución”, declaró Erika Kirk durante un evento organizado por The New York Times la semana pasada. Según ella, muchas postergan formar una familia o casarse porque dependen del Estado para mantenerse, “en vez de unirse a un esposo”.

Estas palabras generaron indignación en la conductora Jennifer Welch, quien calificó el mensaje de hipócrita. En su crítica, señaló la contradicción entre que una influencer conservadora promueva que las mujeres se queden en casa para formar una familia, mientras ella misma lidera eventos públicos en Manhattan.

“Eres una estafadora oportunista que usa tu género para menospreciar a las mujeres”, lanzó Jennifer Welch durante el episodio. “Eres un ejemplo viviente de por qué nadie, primero, quiere ser cristiano y, segundo, quiere ser una hipócrita como tú”.

A continuación, criticó duramente la presencia pública de Erika Kirk: “Que entres dando saltitos a Manhattan para sermonear a mujeres que saben muy bien el camino que hemos tenido que recorrer… solo para poder ser escuchadas”.

Además, Welch apuntó contra el difunto Charlie Kirk, a quien calificó de “racista” y “homofóbico”.

open image in gallery Jennifer Welch recibió fuertes críticas después de llamar “estafadora” a Erika Kirk y “racista” a Charlie Kirk ( Getty Images for GLAAD )

Su coanfitriona, Angie Sullivan, también intervino y afirmó que había más en la vida que “definirte como la esposa o madre de alguien”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, en cuestión de horas, desataron una tormenta en redes sociales. Un usuario calificó a Welch como “una de las personas más desagradables y detestables que he visto”.

Por su parte, otro comentario indignado decía: “Están celosas. Feministas avejentadas y frustradas”.

Además, alguien más escribió: “Los celos son un rasgo horrible. Jennifer claramente necesita hacer un poco de autocrítica”.

No obstante, también hubo una ola de apoyo hacia Welch, con personas que aseguraron que “no podrían estar más de acuerdo”.

Otro usuario defendió a las conductoras y comentó que ellas “dicen las cosas como son”.

Welch y Sullivan lanzaron su pódcast en 2022. Sin embargo, ya eran conocidas como presentadoras del reality de Bravo Sweet Home Oklahoma.

Desde su estreno, I’ve Had It ganó notoriedad por su tono combativo, al punto que el comentarista político Hasan Piker lo describió en The Cut como “el pódcast progresista más radical de Norteamérica”.

De hecho, Welch y Sullivan incluso entrevistaron en su programa a Zohran Mamdani, el político en el centro de la controversia que desató su enfrentamiento con Erika Kirk.

open image in gallery Los comentarios de Welch llegaron después de que Erika Kirk sugiriera que las mujeres que votaron por Zohran Mamdani lo hicieron para que el gobierno pudiera reemplazar a una pareja ( Getty )

Un día después de ser acusada públicamente de “estafadora”, Erika Kirk apareció en el programa Hannity de Fox News para promocionar el libro póstumo de su difunto esposo.

Titulado Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life (Alto, en nombre de Dios: Cómo respetar el sábado puede cambiar tu vida), el libro fue completado apenas un mes antes de que Charlie Kirk fuera asesinado el 10 de septiembre.

“Él no solo escribió este libro”, declaró Erika. “Lo vivió”.

En sus páginas, el texto detalla la creencia de la familia Kirk en dedicar el sábado como un día de descanso. Incluso, sugiere que los lectores apaguen sus teléfonos y la televisión durante ese día.

Según la viuda, ni siquiera es necesario ser religioso para disfrutarlo. Además, afirmó que el fundador de Turning Point USA se convirtió en un “esposo de otro nivel” tras adoptar la práctica del sabbat.

Durante la entrevista, Sean Hannity describió a Charlie Kirk como un “académico bíblico” y afirmó que el libro promovía un “descanso real”.

The Independent informó que se puso en contacto con Jennifer Welch y con Turning Point USA para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Leticia Zampedri