La comedia animada de Adult Swim Smiling Friends llegará a su fin con su tercera temporada, según confirmaron sus creadores. En un comunicado publicado en las redes sociales del canal, Michael Cusack y Zach Hadel señalaron que la serie “terminará una vez concluya la temporada 3”.

La producción sigue a los empleados de una pequeña empresa dedicada a mejorar la felicidad de clientes con problemas y, desde su estreno en enero de 2022, llamó la atención por su humor surrealista, su estilo de animación poco convencional y su forma singular de narrar historias.

Los creadores explicaron que decidieron poner fin a Smiling Friends porque, tras años de desarrollo, se sentían creativamente realizados, pero también “agotados”. Según Michael Cusack, llegaron a un punto en el que pensaron que, después de la tercera temporada, podría ser suficiente.

Por su parte, Zach Hadel recordó que desde el inicio hablaban de cerrar la serie mientras aún se sintiera fuerte y que siempre decían que ojalá pudieran hacerla lo mejor posible, dar el 110 % y despedirse en lo más alto, dejando al público con ganas de más.

Tras varios años trabajando en la serie,“sin parar y sin ningún descanso”, añadió, sintieron que era un buen momento para concluirla.

Asimismo, dejó claro que no querían continuar bajo presión creativa ni realizar más temporadas “a medias, agotados o sin sentirlo”, ya que —según afirmó— no sería justo ni para ellos ni para la audiencia.

Los fans aún tienen algo que esperar. Aunque la tercera temporada de Smiling Friends cerró su emisión principal el 30 de noviembre, dos episodios adicionales —producidos junto con esa entrega y que no se habían emitido— se estrenarán el 12 de abril.

Hadel aclaró que no deben considerarse “finales”, sino “pequeños rezagados, pequeños planetas errantes por ahí, sin relación temática”.

Tanto Hadel como Michael Cusack subrayaron que la decisión de terminar la serie fue completamente suya y que contaron con el respaldo de Adult Swim, que —según explicaron— les dijo: “Si no tienen ganas de seguir haciendo la serie, no los vamos a obligar. Tómense un descanso. y vuelvan cuando quieran… o no vuelvan”.

Al dirigirse a los fans, admitieron que la noticia resultaba “muy decepcionante” y que grabar el mensaje fue difícil, pues se trataba de algo “muy complicado de decir” para ellos. No obstante, expresaron su gratitud y señalaron que esperan que el público lo entienda y haya disfrutado lo que hicieron, ya que la experiencia fue “increíble”.

“Los fans han sido maravillosos. Ha sido la experiencia más significativa de nuestras vidas”, expresaron, al tiempo que destacaron que la serie creció mucho más de lo que imaginaron, impulsada por el fan art, los disfraces y la constante circulación de memes entre el público.

El dúo animó a otras producciones a contratar a integrantes del equipo de Smiling Friends y añadió que seguirán colaborando juntos en proyectos futuros.

Además, en octubre, Deadline informó que Michael Cusack, Zach Hadel y el productor Aron Fromm lanzaron Zam Studios, un estudio independiente de animación con sede en Los Ángeles.

