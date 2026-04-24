El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, restó importancia el viernes a las críticas del papa León sobre el conflicto con Irán y rechazó cualquier insinuación de que Washington carezca de justificación para su intervención en Oriente Medio.

Durante una rueda de prensa en el Pentágono, en la octava semana de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, Hegseth desestimó las declaraciones del pontífice, quien había condenado el uso de argumentos religiosos para justificar conflictos armados y había llamado al diálogo.

“El Papa hará lo que considere, y está bien”, afirmó Hegseth al ser consultado por los comentarios del líder del Vaticano. “Sabemos cuál es nuestra misión y qué autoridad tenemos. Lo tenemos muy claro”.

El jefe del Pentágono insistió en que los abogados militares supervisan el proceso para garantizar la legalidad de las decisiones adoptadas por la administración de Donald Trump.

Hegseth ya había invocado anteriormente el cristianismo como argumento moral en defensa de la guerra.

open image in gallery El secretario de Defensa Pete Hegseth ha invocado el cristianismo para justificar la guerra de Estados Unidos con Irán, pero restó importancia a las advertencias del papa León XIV sobre el uso de la religión para legitimar el conflicto ( AFP/Getty )

Durante una entrevista con 60 Minutes en marzo, Pete Hegseth afirmó que Estados Unidos estaba “luchando contra fanáticos religiosos que buscan la capacidad nuclear para provocar un apocalipsis”.

El secretario de Defensa añadió que animaba a las tropas a “apoyarse en su fe” y “confiar en Dios”.

Hegseth también ha incorporado referencias religiosas en sus intervenciones públicas. En marzo, cerró una rueda de prensa en el Pentágono con una cita del Salmo 144:1: “Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla”. En abril, citó una frase popularizada por Pulp Fiction, que atribuyó a Ezequiel 25:17.

“El Gobierno tiene plena confianza en lo que estamos haciendo y en por qué lo hacemos, basándonos en la justificación legal que seguimos”, declaró el viernes ante la prensa.

open image in gallery El Papa criticó a quienes invocan la religión para justificar conflictos armados ( Getty )

Trump y miembros de su administración se han visto envueltos en una disputa con el Papa.

En las últimas semanas, el líder de la Iglesia católica ha emitido varias declaraciones en las que condena la guerra y critica a quienes invocan el nombre de Dios “para justificar decisiones y acciones que causan la muerte”.

El pontífice atribuyó el conflicto a una “ilusión de omnipotencia” y calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

open image in gallery Donald Trump publicó a principios de este mes una imagen generada por IA en la que aparecía como una figura similar a Cristo, con túnica roja y blanca, usando una luz dorada para sanar a un hombre enfermo; posteriormente la eliminó tras la polémica ( @realDonaldTrump/Truth Social )

En respuesta, Trump afirmó que “no es fan” del Papa, lo que ha intensificado las tensiones con sectores del catolicismo conservador.

El presidente avivó aún más la polémica al publicar una imagen generada por IA en la que aparecía con una figura similar a Cristo, vestido con una túnica roja y blanca y curando a un enfermo con luz dorada. Tras las críticas, eliminó la publicación y posteriormente aseguró que la imagen lo representaba como un “médico”.

Incluso el vicepresidente J. D. Vance, católico practicante y autor de un libro sobre su fe, ha cuestionado al Papa por sus llamados a la paz y sus críticas a la guerra. También le pidió cautela al pronunciarse sobre cuestiones teológicas.

Traducción de Leticia Zampedri