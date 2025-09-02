La influencer de las redes sociales Tatiana Martínez fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una transmisión en vivo en TikTok para sus miles de seguidores.

La joven de 24 años, cuyo nombre completo es Leidy Tatiana Mafla-Martínez, fue detenida el 15 de agosto en el centro de Los Ángeles por agentes federales que la sacaron a rastras de su Tesla. Los videos de su arresto han circulado por Internet, y su abogado argumenta que se la tomó como objetivo porque utilizó su plataforma en las redes sociales para documentar la actividad de ICE.

El video del incidente grabado desde el otro lado de la calle parece mostrar al menos a tres agentes sacando a rastras a Martínez de su coche. Martínez gritaba mientras los agentes la sujetaban por las extremidades antes de ponerla boca abajo en el suelo. Se puede oír a Martínez gritar “esperen, esperen, me voy a salir”, en español, mientras la tiraban al suelo, según NBC News.

Las imágenes también muestran a un individuo, vestido con ropa de civil, observando la detención y hablando con los agentes. Un agente quitó al individuo después de que Martínez fuera arrastrada del coche.

Poco después de colocar a Martínez en el suelo, un agente gritó: “¡Ey!”, y salió corriendo de la pantalla. Alguien había “remolcado ilegalmente un vehículo de la policía gubernamental” durante el arresto, declaró a Newsweek Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

open image in gallery Agentes federales meten la mano en el coche de Tatiana Martínez para detenerla mientras hacía una transmisión en TikTok ( Twitter )

Otro video muestra a un testigo gritando a alguien que llame al 911 después de que Martínez se quedara inmóvil en el suelo, informa NBC News. Martínez manifestó que le faltaba el aire durante la detención y fue trasladada a un hospital, según declaró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a The Independent.

Martínez se encuentra detenida en Calexico, California.

open image in gallery Agentes federales sacaron a la influencer de su Tesla ( Twitter )

open image in gallery Las caóticas imágenes en directo muestran a los agentes federales esperando fuera del coche ( Tatiana Martinez )

Un funcionario del DHS aseguró que Martínez, que es de Colombia, fue detenida tras una condena por conducir ebria en Los Ángeles. Su abogado, Carlos Jurado, confirmó que fue declarada culpable en 2023.

El funcionario del DHS añadió que Martínez entró ilegalmente en Estados Unidos en 2022 y fue “liberada por la administración de Biden”. Sin embargo, Jurado dijo a The Independent que Martínez “se presentó legalmente en la frontera”. Martínez recibió un permiso de trabajo tras ser procesada en la frontera y se le concedió la libertad condicional para entrar en el país, explicó.

“El DHS sale y dice que es una inmigrante ilegal; simplemente no lo es. Eso es simplemente incorrecto”, aseveró Jurado.

Jurado dijo que Martínez fue elegida como objetivo porque había documentado la actividad del ICE en Internet para más de 40.000 seguidores. Los agentes hicieron comentarios sobre sus redes sociales después de que le dieran el alta en el hospital, según Jurado.

open image in gallery El abogado de Martínez dice que la atacaron por documentar en Internet actividades de ICE ( Department of Homeland Security )

“Uno de los mayores reproches que le hacían con agresividad los agentes era: ‘¿Creías que te ibas a salir con la tuya grabando nuestras actividades y que no habría consecuencias?’”. Eso se lo dijeron muchas veces distintas personas mientras estuvo retenida en Los Ángeles”, afirmó.

Jurado había dicho a ABC 7 que los agentes no mencionaron el incidente de ebriedad durante el arresto. También señaló que Martínez no salió de su coche en un principio porque los agentes no presentaron una orden judicial.

Martínez todavía tiene moretones en los brazos por la detención, comentó Jurado después de visitarla en Calexico. Tiene una audiencia preliminar prevista para el jueves.