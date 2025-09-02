Donald Trump hará un anuncio “emocionante” el martes por la tarde tras la ausencia mediática de varios días del presidente que alimentó los rumores sobre su salud.

Inicialmente, en su aviso de orientación diaria del lunes, la Casa Blanca se limitó a decir que Trump iba a hacer un anuncio a las 2 p. m. (12 p. m. hora de México) del martes desde el Despacho Oval, sin dar más detalles.

La brevedad y el momento de la actualización nocturna desataron una oleada de especulaciones en Internet sobre si el presidente abordaría (o desmentiría) los rumores sobre su salud, después de que en julio se le diagnosticara una insuficiencia venosa crónica.

Sin embargo, miembros del personal de Trump aseguraron a Politico el martes por la mañana que el presidente no anunciaría un diagnóstico impactante o su retiro inmediato y que el anuncio se centraría en la defensa.

Trump tiene previsto pronunciar un discurso en el Despacho Oval a las 2 p. m. del martes, según la Casa Blanca ( AP )

“El presidente hará un emocionante anuncio relacionado con el Departamento de Defensa”, confirmó el martes por la mañana la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Anteriormente, el presidente había manifestado su intención de cambiar el nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, y se informó que la administración está analizando la forma de hacerlo realidad.

“Antes se llamaba Departamento de Guerra y tenía un impacto más fuerte”, declaró Trump el pasado lunes. “Queremos defensa, pero también queremos ataque... Como Departamento de Guerra ganamos todo, ganábamos todo y creo que vamos a tener que volver a eso”, formuló.

El Departamento de Guerra se convirtió en el Departamento de Defensa a través de un proceso gradual, que comenzó con la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que unificó el Ejército de Tierra, la Armada y las Fuerzas Aéreas en una organización única Establecimiento Militar Nacional.

Una enmienda a la ley aprobada en 1949 introdujo oficialmente el nombre de “Departamento de Defensa” y estableció la estructura vigente en la actualidad.

Trump, fotografiado el lunes, ha participado en pocos eventos públicos en la última semana, lo que desató una oleada de especulaciones en las redes sociales ( AFP via Getty Images )

Resulta evidente que Trump se ha alejado del ojo público tras organizar el pasado martes una reunión maratónica del gabinete de casi 200 minutos. A pesar de haber disfrutado de un largo fin de semana de golf durante el feriado por el Día del Trabajo, el presidente no compareció ante los medios de comunicación la semana pasada.

Tras varios días sin eventos públicos, las principales búsquedas de Google en Estados Unidos fueron “¿Dónde está Donald Trump?” y “¿Murió Trump?”, mientras que “TRUMPISDEAD” (Trump está muerto) fue tendencia en X el sábado.

Otros citaron también la entrevista que el vicepresidente J. D. Vance concedió el miércoles al periódico USA Today, en la que afirmó estar preparado para asumir la presidencia si ocurriera una “terrible tragedia”. No obstante, en esa misma entrevista, Vance también señaló que Trump goza de “una salud increíblemente buena”.

Trump fue finalmente fotografiado con su nieta Kai Trump el sábado, de camino a su campo de golf en Virginia.

En medio de un aluvión de mensajes en la red social Truth Social, el presidente pareció desmentir directamente los rumores en torno a su salud y escribió: “NUNCA ME HABÍA SENTIDO MEJOR”.

Trump fue fotografiado de nuevo el lunes, al salir hacia el Trump National Golf Club. También concedió una entrevista al medio conservador Daily Caller y bromeó con un “Muro presidencial de la fama” en la Rosaleda de la Casa Blanca.