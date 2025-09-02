Trump culpa a los medios “falsos” por los rumores sobre su salud, pero aparece con la mano amoratada tras varios días ausente

El presidente Donald Trump apareció en público por primera vez tras un fin de semana de intensos rumores sobre su estado de salud. En la conferencia, se mostró de buen humor y bromeó con sus aliados del movimiento MAGA, buscando disipar las especulaciones.

Durante el acto, Trump anunció el traslado del Comando Espacial de Estados Unidos de Colorado a Huntsville, Alabama, ciudad a la que llamó “Rocket City”.

“Es un día muy importante y un anuncio importante con grandes amigos míos. Creo que puedo decir que este grupo lo es, cada uno de ellos”, expresó al mirar a los presentes. Luego añadió en tono jocoso: “Yo le doy un 10.

No siempre puedo decir eso, aunque sean republicanos, y estos son republicanos. Grandes republicanos”.

El anuncio marcó la primera aparición pública de Donald Trump en una semana. Aunque el presidente fue visto en su club de golf de Stirling, Virginia, durante el fin de semana, no había participado en actos oficiales desde la extensa reunión de tres horas que mantuvo con su gabinete el martes anterior.

La falta de actividad en su agenda alimentó especulaciones masivas y frenéticos rumores en internet sobre su estado de salud.

El presidente Donald Trump lució en buen estado de salud durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes, después de un fin de semana marcado por especulaciones en línea sobre un posible deterioro físico ( AFP via Getty Images )

Los teóricos de la conspiración recurrieron a Google y a las redes sociales para especular sobre la salud de Donald Trump. El sábado, las consultas sobre su estado físico se ubicaron entre las principales búsquedas en la plataforma, mientras que la pregunta “¿Dónde está Donald Trump?” se volvió tendencia en X.

La ausencia del expresidente en la vida pública durante varios días avivó las teorías, a lo que se sumó una entrevista reciente del vicepresidente J. D. Vance, quien aseguró estar listo para asumir la presidencia en caso de una “terrible tragedia” En esa misma conversación, Vance había afirmado que Trump gozaba de “una salud increíblemente buena”.

El propio Trump salió al cruce de los rumores el domingo y escribió: “NUNCA ME HABÍA SENTIDO MEJOR EN MI VIDA”. Sus comentarios respondían a una publicación en Truth Social que se burlaba del estado de salud de Joe Biden. Otro usuario de la red añadió que “los medios se alteran si Trump desaparece 24 horas”.

A pesar de las preguntas sobre su paradero, Trump compartió docenas de publicaciones en Truth Social este fin de semana, incluyendo más declaraciones de que D. C. es ahora seguro y un llamado a poner fin al voto por correo. También publicó una extraña diatriba contra un trabajador de la Rosaleda de la Casa Blanca por dañar un trozo de piedra.

Trump pareció cubrirse la mano con maquillaje durante la rueda de prensa en la que anunció la nueva sede del Comando Espacial ( AFP via Getty Images )

Las especulaciones sobre un posible deterioro de su salud se intensificaron después de que circularan en internet fotografías que mostraban tobillos hinchados y manos con hematomas.

Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca insistieron en que el presidente sufre insuficiencia venosa crónica, una afección común en adultos mayores que ocurre cuando las venas de las piernas tienen dificultades para llevar sangre al corazón.

Trump ha utilizado con frecuencia un tono inapropiado de corrector en la mano derecha para disimular un hematoma recurrente, y a finales del mes pasado se mostró sin maquillaje mientras firmaba órdenes ejecutivas en el Despacho Oval.

La Casa Blanca y el médico de Trump han sostenido que el presidente goza de “excelente salud” y que el hematoma de la mano es consecuencia de apretar manos con frecuencia y de la ingesta de aspirinas.

Esta es una noticia en desarrollo.

Traducción de Leticia Zampedri