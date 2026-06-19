Vice primer ministro de Italia suspende visita a EE. UU. por comentarios “graves y ofensivos” de Trump sobre Meloni

El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, canceló un viaje a Estados Unidos después de que Donald Trump hiciera comentarios que calificó de “graves y ofensivos” sobre la primera ministra Giorgia Meloni.

Ambos líderes coincidieron esta semana en la cumbre del G7, celebrada en los Alpes franceses, donde públicamente mantuvieron una relación cordial.

Sin embargo, según una transcripción difundida por el canal italiano La7, Trump afirmó que Meloni “tenía muchísimas ganas de tomarse una foto” con él y que aceptó hacerlo porque “le dio pena”.

De acuerdo con el mismo medio, el expresidente estadounidense también habría dicho que la mandataria italiana podía sentirse “contenta” de que él hubiera hablado con ella, ya que “no tenía por qué hacerlo”.

Tajani tenía previsto viajar a Estados Unidos el 21 de junio en una visita de alto perfil. No obstante, tras la polémica, anunció el viernes la cancelación del viaje.

open image in gallery Al parecer, se desató una disputa después de que Donald Trump hiciera comentarios considerados “ofensivos” sobre Meloni ( Getty )

“Las palabras graves y ofensivas del presidente Trump contra la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia”, escribió Tajani en una publicación en X.

“Por ese motivo, he decidido cancelar mi visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio”, agregó.

Por su parte, Meloni rechazó la versión atribuida a Trump y aseguró que la historia era un invento.

“Ni yo ni Italia hemos suplicado jamás”, afirmó la primera ministra, quien dijo sentirse “estupefacta” por los comentarios.

“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta de esta manera con sus propios aliados”, señaló la líder conservadora en un video publicado en X en respuesta a las informaciones difundidas por la prensa italiana.

“Lo único que puedo decir es que resulta lamentable que no muestre la misma firmeza frente a los enemigos de Occidente, frente a los adversarios de Estados Unidos, con cuyos líderes suele adoptar una actitud mucho más conciliadora”, añadió.

open image in gallery Antonio Tajani, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, afirmó que las declaraciones fueron “graves y ofensivas” ( AFP/Getty )

El ex primer ministro y actual senador italiano Matteo Renzi calificó los comentarios atribuidos a Trump como “espantosos”.

“Las declaraciones de Trump son horribles, como siempre”, escribió en X.

A continuación, lanzó una crítica contra Meloni: “Por fin la presidenta Meloni se ha dado cuenta. Buenos días, Giorgia. Qué amable de tu parte despertar”.

Renzi también cuestionó la cercanía de la mandataria italiana con el expresidente estadounidense.

“Ya basta de las gorras MAGA y de tender puentes hacia Trump. Italia merece una clase dirigente que se gane el respeto del mundo; una clase dirigente que nunca tenga que suplicar nada. Y Estados Unidos merece a alguien en la Casa Blanca que entienda lo que significan el coraje y el respeto”, afirmó.

“La derecha global ha fracasado. Hoy, incluso Meloni parece haberlo comprendido”, añadió.

Por su parte, el ministro de Transportes, Matteo Salvini, salió en defensa de la primera ministra. En una publicación en X, compartió una fotografía junto a Meloni y escribió: “Quien ataca a Giorgia Meloni nos ataca a todos”.

open image in gallery ( AFP/Getty )

No es la primera vez que Trump realiza comentarios llamativos sobre la primera ministra italiana. En varias ocasiones la ha descrito como una mujer “hermosa”. De hecho, durante una reunión en la Casa Blanca en agosto del año pasado, un micrófono abierto lo captó diciéndole: “Te ves fantástica”.

Meses después, durante una cumbre de paz celebrada en Egipto, volvió a referirse a Meloni en términos similares.

“Tenemos a una mujer, una líder joven que es... No puedo decirlo porque, por lo general, si lo haces, tu carrera política termina”, afirmó. “Es una mujer hermosa”.

A continuación, añadió: “En Estados Unidos, usar la palabra ‘hermosa’ para referirse a una mujer puede significar el fin de una carrera política. Pero asumiré el riesgo”.

Luego se dirigió a Meloni: “No te ofenderás si te digo que eres hermosa, ¿verdad? Porque lo eres”.

Según las imágenes del encuentro, la primera ministra sonrió con aparente incomodidad y optó por no responder al comentario.

Traducción de Leticia Zampedri