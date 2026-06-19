Personal de la Casa Blanca revisó basura de Trump porque estaba tirando cubiertos de plata, afirma nuevo libro

Según un nuevo libro sobre el primer año del segundo mandato de Donald Trump, el personal de la Casa Blanca comenzó a vigilar la basura del presidente de EE. UU. porque este tiraba cubiertos de alta gama.

El supuesto hábito del mandatario de picotear entre comidas también significaba que el personal tenía que vigilar el desorden de su dormitorio, que incluía envoltorios de comida tirados en el suelo.

Los supuestos arreglos de vivienda de Trump se revelaron en el próximo libro Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (Cambio de régimen: dentro de la presidencia imperial de Donald Trump), escrito por los periodistas del The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan.

“El presidente, aficionado a comer tentempiés por la noche, solía dejar en la basura o en el suelo un montón de bolsas vacías de patatas fritas, envoltorios de Starbucks y envases de helado”, escribieron Haberman y Swan, según un extracto del texto obtenido por el diario The Daily Mail.

Los autores añadieron: “El personal tuvo que empezar a vigilar la basura después de que se descubriera que a veces tiraba utensilios de plata esterlina de la Casa Blanca”.

open image in gallery Según un informe, el personal de la Casa Blanca llegó a vigilar la basura del presidente Trump porque este tiraba los cubiertos de plata, afirma el informe ( Getty )

Los dos periodistas también afirmaron que la primera dama, Melania Trump, se había mudado al dormitorio principal tradicional de la Casa Blanca, mientras que el presidente se había instalado en la habitación contigua.

“En las primeras semanas de la nueva Administración, se trasladaban objetos del pasillo del segundo piso al dormitorio del presidente- A veces, Trump llevaba los objetos él mismo, reorganizando las cosas en las habitaciones privadas a su antojo”, reza el libro.

Los periodistas agregaron: “En una ocasión, cuando el personal le recordó amablemente al presidente que estaba llevándose cosas del Salón Central que su esposa había seleccionado personalmente, dejó claro que no le importaba”.

Trump “parecía casi estar compitiendo con ella”, señalaron los autores.

El personal a menudo se sentía “atrapado entre los dos Trump”, quienes son la única pareja presidencial estadounidense que ha mantenido dormitorios separados desde el expresidente Richard Nixon y la ex primera dama Pat Nixon.

open image in gallery De acuerdo con el libro, Melania Trump se sintió “muy disgustada” al enterarse de que el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca iba a ser renovado ( Getty Images )

Según los autores, para reemplazar los artículos faltantes, el personal de la Casa Blanca fotografiaba los nuevos artículos para la aprobación de la primera dama.

“La obsesión de Trump por la decoración de interiores hizo que el personal anhelara el regreso de la primera dama y que esta, con suerte, lograra ponerle freno”, escribieron Haberman y Swan.

Afirmaron que cuando las conversaciones sobre las renovaciones del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca habían llegado a oídos del equipo de la primera dama, ella se mostró “muy disgustada”. Finalmente, se llegó a un acuerdo para pavimentar el césped, pero dejando los rosales intactos.

Asimismo, Melania también habría expresado su preocupación por el tamaño y la ubicación del tristemente célebre salón de baile de la Casa Blanca de Trump, y sus ayudantes habrían intentado conciliar los “deseos contrapuestos de la pareja sobre el futuro del complejo”.

Traducción de Sara Pignatiello