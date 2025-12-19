Trump no descarta entrar en guerra con Venezuela y dice que Maduro “sabe” lo que quiere

Donald Trump se negó a descartar ir a una guerra con Venezuela tras ordenar el “bloqueo” de los petroleros sancionados que entran y salen del país.

“No lo descarto, no”, dijo cuando NBC News le preguntó sobre una posible acción militar.

El Gobierno de Trump lideró una campaña hostil contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, exigiendo que Caracas “devuelva todo el petróleo que nos robaron anteriormente”.

Washington incautó recientemente un petrolero frente a las costas de Venezuela, y desde hace meses lleva a cabo ataques aéreos contra las llamadas “narcolanchas” que, según Trump, transportan narcóticos ilegales a Estados Unidos a través del mar Caribe.

open image in gallery Donald Trump se negó a descartar una guerra con Venezuela ( AP )

Más de 100 personas murieron en 28 ataques, incluido uno de “doble toque”, que fue condenado por varios miembros del Congreso.

Cuando se le preguntó si había un calendario para posibles incautaciones de petroleros en el futuro, Trump declaró al medio: “Depende. Si son tan tontos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.

Trump no reveló si su objetivo era derrocar a Maduro, y afirmó que el presidente venezolano “sabe exactamente lo que quiero, lo sabe mejor que nadie”.

El presidente estadounidense se enfrenta al escrutinio por la enorme acumulación de fuerzas militares cerca de Venezuela, después de haber prometido ser el “Presidente de la Paz” cuando llegó al poder. Recientemente fue galardonado con el flamante —pero ampliamente desacreditado— Premio Fifa de la Paz.

open image in gallery Se sugirió que Trump busca derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro ( AFP/Getty )

Trump anunció el bloqueo a principios de semana: “Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la Historia de América del Sur”. La situación solo se complicará y las consecuencias para ellos serán como nada que hayan visto antes, hasta el momento en que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el Petróleo, la tierra y otros activos que nos robaron anteriormente”.

No aclaró qué petróleo, tierras activos cree la Casa Blanca que Venezuela robó a Estados Unidos.

La fuerza inusualmente grande acumulada en el Mar Caribe incluye 15.000 efectivos que operan con el Comando Sur de Estados Unidos y 11 buques de guerra de la Armada —incluido el mayor portaaviones de Estados Unidos, el USS Gerald R Ford— junto con cinco destructores, tres buques de asalto anfibio y dos cruceros.

A bordo de esos buques se encuentran múltiples escuadrones de aviones de combate, diversos helicópteros de la Infantería de Marina, reactores Harrier y aviones de rotor basculante Osprey, con capacidad para transportar gran número de infantes de marina y atacar objetivos terrestres y marítimos.

Un submarino de la Marina de EE. UU. también está operando en la zona más amplia de América del Sur, capaz de transportar y lanzar misiles de crucero.

Traducción de Olivia Gorsin