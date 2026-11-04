Demócrata progresista Abdul El-Sayed, elegido para Senado por Michigan, será el 1er senador musulmán

El favorito progresista Abdul El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers en una reñida campaña por el escaño vacante de Michigan en el Senado, lo que le da al ala izquierda del Partido Demócrata una victoria decisiva en uno de los estados indecisos más importantes del país.

El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, se convertirá en el primer senador musulmán del país. Exfuncionario de salud pública que nunca ha ocupado un cargo electivo, pasó de una derrota por doble dígito en las primarias demócratas para gobernador de Michigan hace ocho años a obtener un escaño en el Senado de Estados Unidos.

El-Sayed superó el enorme gasto externo tanto en las primarias demócratas como en las generales con una campaña de base construida en torno a la atención médica universal, la eliminación de las contribuciones externas en las elecciones y duras críticas a Israel.

Respaldado por líderes progresistas como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, su triunfo reforzará al movimiento de cara a las presidenciales de 2028, al aportar evidencia de que los candidatos que adoptan su agenda pueden ganar en estados clave en disputa.

Los republicanos habían despejado el camino para Rogers, un excongresista que perdió por un margen estrechísimo una contienda al Senado frente a la entonces representante Elissa Slotkin hace dos años. Pero a Rogers le costó equilibrar su lealtad al presidente Donald Trump con las preocupaciones por el alza de precios vinculada a la guerra en Irán y las turbulencias económicas derivadas de los aranceles del mandatario.

La campaña también incluyó duros ataques por las críticas de El-Sayed a Israel. Trump y otros republicanos intentaron repetidamente vincularlo con organizaciones terroristas, pese a que no había pruebas de esos lazos, y pusieron en duda su lealtad a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.