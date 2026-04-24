Sarah Fitzpatrick, la periodista de investigación de la revista The Atlantic responsable del impactante reportaje de la semana pasada sobre el director del FBI, Kash Patel, ha declarado que desde entonces ha recibido una avalancha de mensajes de nuevas fuentes que corroboran su información.

El artículo de Fitzpatrick alegaba que Patel bebía en exceso, hasta el punto de que, en una ocasión, se ordenó el uso de equipo de seguridad para forzar la entrada a una habitación cerrada con llave cuando el director no respondió a las preguntas sobre su estado. El perfil también lo describía como profundamente paranoico ante la posibilidad de ser despedido por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Patel ha negado las acusaciones, ha calificado el artículo de “ataque difamatorio” y, el lunes, presentó una demanda por difamación contra la revista por valor de 250 millones de dólares.

“Puedo afirmar sin lugar a dudas que jamás escucho a la mafia de las noticias falsas”, declaró el martes en una rueda de prensa del Departamento de Justicia, y continuó: “Y cuando hablan más, simplemente significa que estoy haciendo mi trabajo”.

En el pódcast Radio Atlantic, una semana después de la publicación del artículo, se le preguntó a Fitzpatrick sobre las represalias del director y afirmó que no se sentía amedrentada.

open image in gallery La periodista autora del artículo de ‘The Atlantic’ en el que se formulaban varias acusaciones sobre el comportamiento del director del FBI, Kash Patel, ha afirmado que ha recibido nuevos mensajes que respaldan dichas acusaciones ( Reuters )

“Mi respuesta es que mantengo cada palabra de este informe”, dijo, y continuó: “Fuimos muy diligentes. Fuimos muy cuidadosos. El artículo pasó por múltiples niveles de edición, revisión y cuidado”.

“Y creo que una de las cosas más gratificantes, inmediatamente después de la publicación del artículo, ha sido la avalancha de mensajes de fuentes adicionales, incluso de los más altos niveles del Gobierno, agradeciéndonos el trabajo realizado y proporcionando información adicional que corrobora la noticia”, añadió.

Fitzpatrick afirmó que había utilizado más de dos docenas de fuentes para su informe original, y describió a los funcionarios con los que había hablado como “personas que consideraban que esta conducta no solo era vergonzosa e impropia, sino que constituía una vulnerabilidad para la seguridad nacional y que, como consecuencia, los estadounidenses estaban quizás menos seguros”.

Al preguntársele sobre algunos de los detalles más impactantes de su reportaje, dijo: “Nunca había oído nada parecido como periodista, y creo que dediqué mucho tiempo, una cantidad de tiempo muy minuciosa, a investigarlo porque era algo muy explosivo”.

“Y creo que el hecho de que esto fuera conocido en todo el FBI, en todo el Departamento de Justicia, y que llegara a la Casa Blanca, se debe a que era muy alarmante. Y la gente estaba realmente asustada.”

Según ella, algunos de sus entrevistados no solo estaban en pánico, sino profundamente sacudidos al expresarle sus preocupaciones; los describió como “hombres adultos que no han hecho más que contrainteligencia y resolver algunos de los peores crímenes; personas que no se asustan, intimidan ni se preocupan fácilmente”.

“Estaban asustados. Y eso se me quedó grabado”, dijo.

open image in gallery Sarah Fitzpatrick, periodista de ‘The Atlantic,’ escribió el reportaje. Patel presentó una demanda por valor de 250 millones de dólares por las afirmaciones que incluía ( MS NOW )

Fitzpatrick afirmó que el hecho de que EE. UU. esté actualmente en guerra con Irán había dejado al país en una situación de “vulnerabilidad excepcional”, razón por la cual se sintió obligada a sacar a la luz lo que ella denominó “un secreto a voces” sobre Patel.

Describió al director del FBI como “extremadamente vengativo”, pero reiteró que no le preocupaban sus demandas debido a la solidez de sus reportajes.

En cuanto a lo que sucederá a continuación, Fitzpatrick respondió: “La gente está esperando el momento en que lo despidan, y eso está creando, lamentablemente, mucho caos y mucha inestabilidad”.

“Hay decisiones realmente clave, importantes, de vida o muerte que deben tomarse. Todo el personal del FBI debería estar concentrado, debería tener claro quién es su líder, y lamentablemente eso no está sucediendo”, explicó.

Patel reaccionó airadamente al artículo de The Atlantic, apareciendo el fin de semana pasado en el programa Sunday Morning Futures de Maria Bartiromo, presentadora de Fox News, y declarando: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados. ¿Quieren atacar mi reputación? ¡Adelante! ¡Nos vemos en los tribunales!”.

En la demanda que presentó un día después, sus abogados escribieron: “Los demandados, por supuesto, son libres de criticar a la dirección del FBI, pero cruzaron la línea legal al publicar un artículo repleto de acusaciones falsas y obviamente inventadas, diseñadas para destruir la reputación del director Patel y obligarlo a renunciar a su cargo”.

La demanda exige una “indemnización por daños y perjuicios, tanto compensatorios como especiales y punitivos”, de no menos de $250 millones, así como la “devolución de todos los ingresos que los demandados hayan obtenido en virtud de sus mentiras sobre el director Patel”.

Traducción de Sara Pignatiello