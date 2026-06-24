Un importante general del Ejército, último soldado de EEUU en salir de Afganistán, deja su cargo

El comandante del Ejército de sus fuerzas en Europa y África —quien fue célebremente el último soldado estadounidense en salir de Afganistán en 2021— renuncia de manera inesperada a su cargo tras apenas 18 meses en el puesto, confirmó el Ejército a última hora del martes.

El general Christopher Donahue, comandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa y África y comandante del Mando Terrestre Aliado de la OTAN, dejará el mando el 2 de julio, según un comunicado del Ejército facilitado a The Associated Press. Se suma a una lista de casi dos docenas de altos mandos militares que se han jubilado o han dejado sus puestos antes de tiempo bajo el liderazgo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha emprendido un esfuerzo por reducir las filas de la cúpula militar con el lema “menos generales, más soldados”.

El segundo de Donahue, el mayor general Christopher Norrie, desempeñará sus funciones mientras tanto, añadió el comunicado.

Graduado de West Point y comandante de operaciones especiales de carrera, Donahue estuvo al mando de unidades de la Fuerza Delta en Irak y Afganistán antes de dirigir la 82ª División Aerotransportada desde julio de 2020 hasta marzo de 2022.

Fue durante ese periodo cuando supervisó la seguridad en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai durante la caótica retirada de Estados Unidos del país en 2021. Donahue se convirtió el 30 de agosto de 2021 en el último soldado de Estados Unidos en abandonar el país tras casi 20 años de guerra, desencadenada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. El momento quedó documentado en una foto icónica tomada a través de gafas de visión nocturna que mostraba al general abordando el último avión de carga C-17 en salir del país.

Hegseth y el presidente Donald Trump habían convertido la caótica retirada de Afganistán —una operación que se puso en marcha a partir de un tratado negociado con los talibanes por el gobierno Trump en su primer mandato— en un blanco habitual de ataques políticos y en el tema de una nueva revisión del Pentágono.

Hegseth ordenó en mayo pasado el nuevo examen de la retirada pese a que ya se habían realizado múltiples revisiones de la operación por parte del Pentágono, el Mando Central de Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Congreso, que han incluido cientos de entrevistas y el análisis de videos, fotografías y otras grabaciones y datos. No está claro qué información nueva y específica busca la nueva revisión.

Aun así, el liderazgo de Donahue durante la evacuación había recibido elogios bipartidistas. Dentro del Ejército, era visto ampliamente como un oficial de primer nivel que podría haber encabezado la fuerza o haber sido elegido presidente del Estado Mayor Conjunto.

Un funcionario del Ejército, que habló bajo condición de anonimato para poder referirse a conversaciones delicadas, dijo a The Associated Press que la salida de Donahue se produce mientras el Ejército debate degradar el mando del Ejército de Estados Unidos en Europa y África de cuatro estrellas a uno de tres estrellas.

Esta medida se daría en medio de críticas continuas de Hegseth a los aliados europeos.

Hegseth dijo la semana pasada a los aliados de la OTAN que llevaría a cabo una revisión de seis meses del Pentágono sobre las fuerzas estadounidenses en Europa, “diseñada para garantizar que la OTAN avance rápida e irreversiblemente hacia un escenario en el que Europa lidere y dé un paso al frente para asumir la responsabilidad principal de la defensa de Europa”.

“Es una revisión que algunos países no superarán y otros aprobarán con nota”, añadió.

El Pentágono no comentó de inmediato la noticia de la salida de Donahue, que fue informada primero por The Atlantic.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.