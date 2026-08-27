El Departamento de Educación elimina una publicación que comparaba al gobierno de Trump con la Alemania nazi

El Departamento de Educación de Estados Unidos se vio obligado a eliminar una publicación de sus redes sociales después de que pareciera comparar, de forma involuntaria, al gobierno del presidente Donald Trump con la Alemania nazi.

La cuenta oficial en X del departamento, encabezado por Linda McMahon, publicó un breve fragmento de Las horas más oscuras (2017), película por la que Gary Oldman ganó el Oscar al mejor actor gracias a su interpretación del ex primer ministro británico Winston Churchill.

“¡No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca!”, dice el Churchill interpretado por Oldman en la escena compartida.

El video estaba acompañado por la frase “Nadie lo hace como nosotros” y un emoji de tigre, una combinación que parecía asociar al Gobierno de Trump con el animal mencionado en la película.

El problema, sin embargo, estaba en el contexto histórico de la cita. En la escena, Churchill utiliza la metáfora del “tigre” para referirse al régimen nazi de Adolf Hitler mientras rechaza la posibilidad de negociar la paz y defiende que Reino Unido continúe luchando contra Alemania.

La frase alude además al fracaso de la política de apaciguamiento impulsada antes de la guerra por su predecesor, Neville Chamberlain. De este modo, al identificarse con el “tigre” de la cita, la publicación terminó generando una comparación involuntaria entre el gobierno de Trump y la Alemania nazi.

open image in gallery El Departamento de Educación, encabezado por Linda McMahon, comparó por error al gobierno de Trump con la Alemania nazi en redes sociales tras malinterpretar una frase de la película ‘Las horas más oscuras’

El error no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales. “No solo no es una cita real de Churchill, sino que el ‘tigre’ al que se refiere Churchill es Adolf Hitler”, señaló una persona en respuesta a la publicación.

Otro usuario cuestionó tanto la comparación como la relación del video con las funciones de la agencia. “Además del hecho de que este video compara abiertamente a Trump con Adolf Hitler, ¿qué tiene que ver con la educación?”, escribió. “Supongo que quien esté a cargo de las redes sociales del departamento podría necesitar un poco de educación. Tal vez ese sea el punto”.

Las críticas continuaron con otro comentario que ironizaba sobre el error: “Que el Departamento de Educación tenga tan poca comprensión del contexto como para no saber a qué se refiere esta escena es simplemente poético”.

Tras la polémica, la publicación fue eliminada de la cuenta del Departamento de Educación. Un portavoz explicó a The Independent que el video se había creado a partir de un audio que se volvió viral en TikTok y que el empleado responsable de publicarlo desconocía su contexto.

“El video se basó en un audio que se volvió viral en TikTok y fue creado y publicado por un empleado del Departamento de Educación que desconocía su contexto. Tras advertir el error, el departamento lo eliminó de todas sus redes sociales”, explicó el portavoz.

open image in gallery Gary Oldman interpretó a Winston Churchill en la premiada película de Joe Wright sobre la entrada de Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial ( Universal )

Trump, por su parte, no es ajeno a las comparaciones con grandes figuras de la historia. Incluso el presentador británico Piers Morgan llegó a regalarle una réplica del característico sombrero Homburg de Winston Churchill. Sin embargo, una asociación con Adolf Hitler sería, sin duda, muy distinta.

En su reciente libro Cambio de régimen, los periodistas de The New York Times Maggie Haberman y Jonathan Swan relatan una conversación en el Despacho Oval en la que Trump reflexionó sobre el alcance global del poder presidencial actual y lo comparó con el de algunos de los líderes y conquistadores más conocidos de la historia.

“No tenían aviones, ¿verdad? No podían viajar”, comentó Trump antes de mencionar a “Napoleón. Hitler. Mao. Stalin” como ejemplos de figuras que, según su argumento, no tuvieron a su disposición los recursos de un presidente estadounidense moderno.

Trump reconoció después que esos líderes “mantuvieron el poder mediante el miedo” y añadió: “¿Quién haría algo así? ¿Verdad?”.

Traducción de Leticia Zampedri