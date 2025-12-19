El presidente Donald Trump anunció la creación de los “Patriot Games”, un evento inédito que formará parte de las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos.

Como parte de lo que describió como “la fiesta de cumpleaños más espectacular que el mundo haya visto”, Trump presentó el jueves una serie de actividades previstas para 2026. Entre ellas, la iluminación del Monumento a Washington con luces festivas, la construcción de un arco triunfal y el inicio de los Patriot Games (o Juegos patriotas).

Según explicó el mandatario en un mensaje en video, los juegos consistirán en “un evento deportivo sin precedentes de cuatro días”, que reunirá a los mejores atletas de secundaria del país: un joven y una joven por cada estado y territorio.

Algunos usuarios en redes sociales compararon los Patriot Games con Los juegos del hambre, la novela publicada en 2008 por Suzanne Collins, en la que un joven y una joven de cada distrito participan en una competencia mortal.

“Perdón, ¿está anunciando Los juegos del hambre?”, escribió un usuario en X.

El presidente Donald Trump anunció la primera edición de los llamados "Patriot Games", un evento que muchos usuarios en redes sociales compararon de inmediato con 'Los juegos del hambre' ( White House / X )

“Pedimos atención médica accesible y los republicanos nos dan Los juegos del hambre”, ironizó el comentarista político Brian Tyler Cohen.

“Estamos más cerca de un futuro distópico como Los juegos del hambre que de uno utópico como Star Trek”, señaló otro usuario.

La cuenta oficial del Partido Demócrata en X citó directamente el libro y publicó: “Y así se decretó que, cada año, los distintos distritos de Panem ofrecerían, como tributo, a un joven y una joven para luchar hasta la muerte en un espectáculo de honor, coraje y sacrificio” (Los juegos del hambre, 2012).

En su mensaje de tres minutos, Trump afirmó que “2026 será una celebración sin precedentes, en honor a nuestra nación y a toda su grandeza”.

Los eventos se desarrollarán a lo largo del próximo año para conmemorar “250 años de libertad estadounidense”, afirmó.

Otras celebraciones incluirán la denominada “gran feria estatal estadounidense”, que contará con pabellones de los 50 estados en el National Mall. Según Trump, el evento buscará “destacar innovaciones impresionantes y celebrar la historia y la cultura excepcionales de Estados Unidos”. La feria se realizará del 25 de junio al 10 de julio.

Los modelos del arco presentados por Trump evocan el diseño del Arco de Triunfo de Francia, construido en el siglo XIX. ( AFP/Getty )

“Sinceramente, no verán nada igual y no volverá a repetirse”, afirmó.

Trump también mencionó la construcción del llamado “Jardín Nacional de los Héroes Estadounidenses”, un espacio con estatuas de tamaño real de figuras destacadas como Ruth Bader Ginsburg, Muhammad Ali y Albert Einstein.

“Somos la única gran ciudad, la única capital importante, el único gran lugar que no tiene un arco triunfal. Un arco triunfal hermoso”, afirmó, antes de aludir al Arco del Triunfo de París, en Francia. Según indicó, la construcción comenzará “en un futuro muy cercano”.

El mes pasado, Trump comentó durante una recepción navideña en la Casa Blanca que la “principal tarea” de Vince Haley, jefe del Consejo de Política Interna, es la construcción de un arco triunfal de grandes dimensiones.

Además, anunció que la próxima primavera la Explanada Nacional albergará un “gran evento de oración” para “volver a consagrar al país como una sola nación bajo Dios”. “Eso no va a cambiar”, sostuvo. En tanto, para el Día de la Bandera, la Casa Blanca prevé organizar un evento de la UFC, con el respaldo de Dana White, aliado de Trump.

El presidente también anunció la creación de una nueva alianza público-privada denominada Freedom 250, que se encargará de coordinar y ejecutar los planes de celebración previstos para 2026.

“Al trabajar junto a estados, empresas y organizaciones de todo el país, renovaremos el patriotismo, el orgullo y el espíritu pionero de Estados Unidos, y sentaremos las bases para los próximos 250 años de independencia y libertad. Será un momento como nunca antes han vivido”, afirmó Trump.

Traducción de Leticia Zampedri