Los próximos actos públicos de Trump podrían plantear nuevos retos de seguridad tras ataque

Autoridades de seguridad en Estados Unidos están evaluando cómo proceder con una serie de eventos públicos de alto perfil en los que participa el presidente Donald Trump tras el ataque del sábado en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El tercer asalto violento en las inmediaciones de Trump en menos de dos años está reavivando la tensión central que enfrentan los defensores del presidente republicano: cómo atender las exigencias públicas de la presidencia y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo de un ataque.

El episodio del sábado, en el que un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó irrumpir en el salón de baile de un hotel de Washington donde el presidente tenía previsto dirigirse a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, ocurre antes de la esperada participación de Trump en una inusual seguidilla de grandes eventos de alto perfil, tanto en interiores como al aire libre, en los próximos meses. Entre ellos, tiene previsto conmemorar el 250 aniversario del país, supervisar la coorganización del Mundial por parte de Estados Unidos y encabezar mítines destinados a impulsar el apoyo a los republicanos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

La jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, mantendrá esta semana una reunión con funcionarios del equipo de operaciones de la Casa Blanca, el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional para discutir el protocolo de seguridad en eventos con el presidente, según un alto funcionario de la Casa Blanca. La reunión examinará las medidas de seguridad que tuvieron éxito el sábado mientras “exploran opciones adicionales” para futuros eventos, dijo el funcionario, que insistió en mantener el anonimato para confirmar las conversaciones privadas.

Una persona familiarizada con el asunto indicó que el Servicio Secreto de Estados Unidos ya estaba reevaluando su postura de seguridad para los próximos eventos. La postura de la agencia ya estaba elevada debido al número extraordinario de amenazas que enfrenta Trump —incluidos dos intentos de asesinato consecutivos en 2024— y a las realidades de acontecimientos recientes como la guerra entre Estados Unidos e Irán.

“No puedo imaginar que haya alguna profesión que sea más peligrosa”, manifestó Trump sobre la presidencia la noche del sábado desde la Casa Blanca.

Dentro del Servicio Secreto, agentes de los equipos de inteligencia de protección y evaluación de amenazas también están reexaminando las amenazas hechas contra Trump en los últimos meses. La violencia imitativa puede seguir a ataques de alto perfil, según la persona, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema.

La Casa Blanca y el Palacio de Buckingham señalaron que la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila el lunes sigue adelante según lo previsto. Aun así, la organización de eventos a gran escala más adelante —incluido el combate de la UFC en el jardín de la Casa Blanca para conmemorar los 80 años de Trump en junio, partidos del Mundial y la carrera de IndyCar frente a la Casa Blanca— podría complicarse.

Una tensión inherente en la protección presidencial queda expuesta

Legisladores, asistentes al evento y algunos aliados del presidente vieron fallas en la planificación de seguridad de la cena de corresponsales, y cuestionaron por qué alguien como el atacante pudo reservar una habitación en el hotel para introducir armas a escondidas alrededor de la capa más externa de seguridad.

El legislador republicano de Texas, Michael McCaul, presidente emérito del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que quizá sea necesario modificar los protocolos de seguridad para Trump y el vicepresidente JD Vance.

“Creo que el Servicio Secreto necesita reconsiderar tener al presidente y al vicepresidente juntos en algo así”, declaró McCaul a “State of the Union” de CNN.

Kari Lake, excandidata republicana a gobernadora en Arizona y elegida por Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, se quejó de que no tuvo que mostrar una identificación con foto que correspondiera con su boleto al evento al ingresar al hotel para la cena de corresponsales. “No puedo creer lo laxa que fue la seguridad”, escribió Lake en X.

El Servicio Secreto solo tiene a su cargo la seguridad de las personas bajo su protección, no la del evento en sí, y la agencia celebró de inmediato su respuesta, recibiendo un respaldo de alto perfil del propio Trump.

“Nuestra protección de múltiples capas funciona”, afirmó el director Sean Curran el sábado.

“Esos tipos hicieron un buen trabajo anoche. Hicieron un trabajo realmente bueno”, reiteró Trump el domingo en una entrevista con “60 Minutes” de CBS News.

Garrett Graff, autor de “Raven Rock: The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself — While the Rest of Us Die” (“Raven Rock: La historia del plan secreto del gobierno de EEUU para salvarse a sí mismo — mientras el resto de nosotros morimos”), escribió en un análisis sobre las múltiples capas de seguridad alrededor de Trump durante la cena: “Parece que el sistema básicamente funcionó como estaba diseñado, en medio de los compromisos siempre necesarios de la seguridad en una sociedad libre”.

El agente retirado del Servicio Secreto Thomas D. Quinn, quien ayudó a ser pionero de los equipos de contraasalto del Servicio Secreto, publicó en X que “el plan de seguridad del Servicio Secreto para la WHCD funcionó y el agresor fue detenido”. Continuó: “Mientras seamos un pueblo libre en una nación amante de la libertad, las responsabilidades del Servicio Secreto seguirán siendo inmensas”.

Más cambios de seguridad por delante

Ronald Kessler, autor de “In the President’s Secret Service: Behind the Scenes with Agents in the Line of Fire and the Presidents They Protect” (“En el Servicio Secreto del Presidente: Tras Bambalinas con Agentes en la Línea de Fuego y los Presidentes a los Que Protegen”) dijo que es probable que las autoridades consideren colocar vidrio antibalas alrededor del lugar donde Trump habla, tanto afuera como adentro, no muy distinto de lo que ocurrió tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en pleno fragor de la campaña presidencial de 2024.

Los asistentes, señaló Kessler, probablemente serán sometidos a controles más exhaustivos en adelante, lo que agravará las filas en los accesos, que ya pueden tardar horas en despejarse. Un ejemplo de lo que podría ocurrir se vio el otoño pasado, cuando Trump asistió a la final masculina del Abierto de Estados Unidos y provocó enormes filas de seguridad.

Este tipo de eventos subraya las complejas preguntas de seguridad que rodean la protección presidencial en un país donde los ciudadanos esperan que sus líderes se desplacen por espacios públicos, realicen mítines, asistan a eventos y se presenten ante multitudes.

“A los presidentes no les gusta tener demasiada protección”, comentó Kessler. “Creo que, por naturaleza, son muy extrovertidos. Quieren conocer gente. No quieren que los acusen de ser prisioneros de la Casa Blanca. Y entonces intentarán sortear algunas de estas mejoras”.

Los presidentes pueden tener relaciones de amor-odio con los equipos de seguridad

El Servicio Secreto asumió la responsabilidad de tiempo completo de proteger al presidente durante la administración del presidente Theodore Roosevelt, quien llegó al cargo después del asesinato de William McKinley en 1901. Sin embargo, a Roosevelt le resultaba agotadora la presencia constante de seguridad y, en ocasiones, se escabullía para hacer caminatas o paseos a caballo sin protección en el parque Rock Creek de Washington, según la Asociación Histórica de la Casa Blanca.

El personal de seguridad quería que el presidente Ronald Reagan saliera del edificio donde ocurrió el tiroteo del sábado por la noche, el Washington Hilton, a través de un garaje cubierto en 1981, dijo Kessler. Sin embargo, el equipo de Reagan temía que la imagen pública fuera mala, y el mandatario recibió un disparo al salir por una salida al aire libre, aunque sobrevivió.

Después de que se efectuaran disparos el sábado, agentes del Servicio Secreto rodearon a Trump, quien pareció resbalar ligeramente mientras lo retiraban a toda prisa. Otro equipo movió a Vance tan rápido que parecía que podrían sacarlo incluso mientras aún estaba sentado en una silla de banquete.

Trump dijo el domingo a “60 Minutes” que “no se lo estaba poniendo fácil” al Servicio Secreto por ser “un poco yo”.

“Quería ver qué estaba pasando”, explicó el presidente el domingo. “Y para entonces empezamos a darnos cuenta de que quizá era un problema grave —un tipo de problema distinto—, uno malo”.

“Probablemente hice que actuaran un poco más despacio. Dije: ‘Un momento, un momento. Déjenme ver. Un momento’”, relató Trump. Dijo que empezó a salir caminando, pero: “Me dijeron: ‘Por favor, bájese. Por favor, bájese al suelo’. Así que me bajé, y la primera dama también se bajó”.

Trump elogió repetidamente al Servicio Secreto y a su equipo de protección, y ha presionado a la asociación de corresponsales para que reprograme la cena. Dijo que tendría “aún más seguridad”.

“Y tendrán un perímetro de seguridad más grande”, afirmó. “Estará bien”.

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El periodista de The Associated Press Mike Balsamo en Nueva York contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.