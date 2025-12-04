Putin califica de "útiles" pero "difíciles" las conversaciones con EEUU sobre la guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que sus conversaciones de cinco horas con enviados de Estados Unidos sobre el fin de la guerra en Ucrania fueron "necesarias" y "útiles", pero también "un trabajo difícil", ya que algunas de las propuestas eran inaceptables para el Kremlin.

Putin habló con la televisora India Today antes de su visita a Nueva Delhi el jueves y, aunque la entrevista completa aún no se ha emitido, las agencias noticiosas estatales rusas Tass y RIA Novosti citaron algunas de las declaraciones del mandatario.

Los comentarios de Putin se producen mientras el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, se preparan para reunirse con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, el jueves en Miami para continuar los contactos, según un alto funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar declaraciones públicas.

Las conversaciones de alto nivel forman parte del renovado intento de Trump para poner fin a la guerra de casi cuatro años. El esfuerzo de paz ha cobrado impulso recientemente, aunque la conciliación de las "líneas rojas" de Moscú y Kiev sigue pareciendo una batalla complicada.

Trump indicó el miércoles que Witkoff y Kushner salieron de su maratónico encuentro con Putin en el Kremlin convencidos de que el líder ruso quiere poner fin a la guerra.

"Tuvieron la fuerte impresión de que le gustaría llegar a un acuerdo", declaró Trump.

Según la información de Tass, Putin dijo durante la entrevista que las conversaciones en el Kremlin “tomaron tanto tiempo” porque las partes "revisaron cada punto" de la propuesta de paz de Washington.

"Esta fue una conversación necesaria, muy concreta", señaló el líder ruso.

Había disposiciones que Moscú dijo estar dispuesta a discutir, mientras que otras "no podemos aceptarlas", afirmó Putin.

"Es un trabajo difícil", añadió.

___

El periodista de Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.