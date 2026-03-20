La Casa Blanca publica guías para legisladores sobre inteligencia artificial

La Casa Blanca publicó el viernes su marco sobre cómo desea que el Congreso aborde el tema de la inteligencia artificial.

El plan legislativo, publicado en su sitio web, describe media docena de principios rectores que los legisladores deben tener en cuenta al elaborar políticas que regulen la inteligencia artificial. Esas áreas incluyen: proteger a los niños y empoderar a los padres; salvaguardar y fortalecer a las comunidades estadounidenses; respetar los derechos de propiedad intelectual, prevenir la censura y proteger la libertad de expresión; posibilitar la innovación y garantizar el dominio estadounidense en IA; y educar a los estadounidenses y desarrollar una fuerza laboral preparada para la IA.

“La Administración Trump está comprometida a ganar la carrera de la IA para inaugurar una nueva era de florecimiento humano, competitividad económica y seguridad nacional para el pueblo estadounidense”, declaró la Casa Blanca en su anuncio.

“Lograr estos objetivos requiere un marco nacional de políticas de sentido común que, a la vez, permita a la industria estadounidense innovar y prosperar y garantice que todos los ciudadanos se beneficien de esta revolución tecnológica”, añadió.

La Casa Blanca señaló que se necesita un “fuerte liderazgo federal” para asegurarse de que el público pueda confiar en cómo se está utilizando la inteligencia artificial en sus vidas.

Legisladores de ambos partidos, así como grupos de libertades civiles y de derechos del consumidor, han presionado para que haya más regulaciones sobre la IA, al sostener que no existe suficiente supervisión de esta poderosa tecnología. El presidente Donald Trump firmó en diciembre una orden ejecutiva para impedir que los estados elaboren sus propias regulaciones, al argumentar que un mosaico de normas perjudicaría el crecimiento del sector.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.