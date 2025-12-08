La corresponsal jefe de la CNN en la Casa Blanca, Kaitlan Collins, desestimó que Donald Trump la llamara “estúpida y desagradable”, en el último desplante de una serie de ataques contra mujeres periodistas.

Además de escribir mal el nombre de Collins, el presidente escribió en su plataforma Truth Social el sábado: “Caitlin Collin's [sic] del paparruchero CNN, siempre estúpida y desagradable, me preguntó por qué el nuevo salón de baile costaba más dinero de lo que se pensaba hace un año.

Contesté que porque va a ser el doble de grande, y la calidad de los acabados y los interiores se elevó al máximo nivel”.

Y además compartió: “EL PAPARRUCHERO CNN, y el tipo que dirige toda la operación corrupta que la posee, es uno de los peores en el negocio. Sus índices de audiencia son tan bajos que ya ni siquiera cuentan ni son relevantes. MAGA!!!”.

open image in gallery El presidente Donald Trump arremetió contra la corresponsal de CNN Kaitlan Collins durante el fin de semana y la llamó “estúpida y desagradable” ( Getty/AP )

En respuesta en Instagram, Collins publicó una captura de pantalla de la publicación de Trump con la leyenda: “Técnicamente mi pregunta era sobre Venezuela”.

Su última interacción al aire con el presidente se produjo el viernes durante el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA en el Kennedy Center de Washington, D. C., cuando le preguntó: “Se espera que obtenga el premio de la paz de la FIFA. ¿Qué le dice a la gente que afirma que ese premio podría entrar en conflicto con su promesa de atacar a Venezuela?”.

Trump no pareció especialmente turbado por la pregunta en el momento. Explicó que no sabía con certeza que ganaría el premio al repetir su afirmación de que había “resuelto ocho guerras” y que su prioridad era simplemente “salvar vidas”.

Entre los que saltaron en defensa de Collins estaba su colega de la cadena Jake Tapper, que escribió en X (Twitter) que ella es “inteligente”, “simpática” y que era “legítima” cualquier pregunta sobre el infladísimo coste del salón de baile del Ala Este del presidente y su financiación.

El incidente es solo el último ejemplo de cómo Trump ha insultado a las reporteras cada vez que se enfrenta a una pregunta que no le interesa.

open image in gallery Trump ha comenzado a insultar a las reporteras cada vez que se enfrenta a una pregunta que le desagrada ( Getty )

La escalada de respuestas groseras comenzó el 14 de noviembre, cuando dijo a Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, que guardara “silencio, cerdita” en el Air Force One cuando ella le preguntó por los archivos de Jeffrey Epstein.

Dos días después, se enojó con otra periodista de Bloomberg en Palm Beach, Florida, que al parecer lo había interrumpido: “¿Me dejas terminar lo que digo? Eres lo peor. Eres de Bloomberg, ¿verdad? Eres lo peor. Ni siquiera sé por qué te tienen a ti”.

Cuando el príncipe heredero saudí Mohamad bin Salmán visitó la Casa Blanca el 18 de noviembre, reprendió a la corresponsal jefe de ABC News en la Casa Blanca, Mary Bruce, por ser una “persona terrible y una reportera terrible” cuando preguntó sobre el asesinato de Jamal Khashoggi en 2018.

Una semana más tarde, en vísperas de Acción de Gracias, se enfadó porque a la veterana periodista del New York Times Katie Rogers “solo la mandaron a escribir cosas malas” sobre él y la llamó “una reportera de tercera que es fea, tanto por dentro como por fuera”.

El mismo día de Acción de Gracias, llamó “estúpida” a Nancy Cordes, de CBS News, cuando le preguntó por qué un ciudadano afgano que había disparado a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington no había sido debidamente investigado por su administración.

Más recientemente, afirmó que Weijia Jiang, también de la CBS, habría sido “incapaz” de pasar una prueba cognitiva, de nuevo a bordo del Air Force One, después de que ella se atreviera a preguntarle por qué se había sometido recientemente a una resonancia magnética.

Al contestar sobre los insultos, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, declaró a The Independent: “El presidente Trump nunca ha sido políticamente correcto, nunca se contiene y, en gran parte, el pueblo estadounidense lo reeligió por su transparencia.

No tiene nada que ver con el género, tiene todo que ver con el hecho de que la confianza del presidente y del público en los medios de comunicación está en mínimos históricos”.

La sobrina distanciada del presidente, Mary Trump, compartió su propia opinión sobre el asunto, al declarar recientemente en su pódcast: “Creo que es señal de que está un poco nervioso”.