Madre migrante detenida por ICE con vínculos a vocera de Trump es liberada

Un juez de inmigración dictaminó el lunes la liberación de Bruna Ferreira, una mujer brasileña con vínculos familiares con Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, mientras ella lucha contra una posible deportación.

Ferreira, de 33 años y residente de Massachusetts desde hace tiempo, estuvo comprometida anteriormente con Michael, el hermano de Leavitt. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron en Revere, Massachusetts, el 12 de noviembre, mientras se dirigía a la escuela de su hijo de 11 años en Nueva Hampshire.

Tras su arresto, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana. Allí, un juez de inmigración ordenó su liberación bajo una fianza de 1.500 dólares, según informó su abogado, Todd Pomerleau.

El Departamento de Seguridad Nacional anteriormente llamó a Ferreira una "inmigrante ilegal criminal" ( REUTERS/Evelyn Hockstein )

"Argumentamos que ella no representaba un peligro ni un riesgo de fuga", indicó el abogado en un mensaje de texto. "El gobierno aceptó nuestro argumento y nunca argumentó que ella fuera una inmigrante ilegal criminal y renunció a apelar".

El Departamento de Seguridad Nacional anteriormente llamó a Ferreira una "inmigrante ilegal criminal" y afirmó que había sido arrestada por agresión, una acusación que su abogado negó. Ni el Departamento ni la secretaria de prensa de la Casa Blanca respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes.

Pomerleau dijo que su clienta llegó a Estados Unidos cuando era una niña pequeña y luego se inscribió en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la política de la era del presidente Barack Obama que protege a los inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Dijo que ella estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.

Karoline Leavitt creció en Nueva Hampshire y se postuló sin éxito para el Congreso federal como representante de ese estado en 2022 antes de convertirse en portavoz de Donald Trump para su campaña de 2024 y luego sumarse a él en la Casa Blanca.