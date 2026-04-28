Fortnite ofrece reembolsos por productos de D4vd tras cargo por asesinato de una menor

El videojuego Fortnite está aprobando reembolsos para cualquier contenido vinculado a D4vd, luego de que el cantante, de 21 años, fuera acusado de delitos graves, entre ellos abuso sexual y homicidio.

El artista, cuyo nombre legal es David Burke, se declaró inocente.

El juego colaboró por primera vez con D4vd en 2024, con un emote basado en su canción ‘Feel It’. Al año siguiente, lanzó junto a él el primer himno oficial del juego, titulado ‘Locked and Loaded'.

Ahora, Epic Games, desarrolladora de Fortnite, confirmó que los jugadores que adquirieron esos artículos podrán solicitar un reembolso. En respuesta a una publicación en X sobre los productos del artista, la cuenta de soporte del juego señaló: “Escuchamos las preocupaciones”.

open image in gallery Jugadores de Fortnite pueden solicitar reembolsos tras comprar artículos de D4vd en el juego ( Epic Games )

“Tenemos varios cambios que implementaremos de forma gradual. El primero entrará en vigor el martes 28 de abril, cuando cualquier persona que haya comprado estos artículos podrá solicitar un reembolso inmediato a través del sistema de autoservicio. Además, quienes ya hayan solicitado devoluciones por contenido de D4vd mediante el soporte también podrán recibirlas”.

Es la primera vez que Fortnite anuncia públicamente reembolsos por productos asociados a una celebridad dentro del juego. Entre los artículos disponibles figuraban el gesto ‘Feel It’, la canción ‘What Are You Waiting For’ y el himno ‘Locked and Loaded’, todos vinculados a D4vd. Cada uno tenía un costo de 500 paVos, equivalente a unos 4 dólares estadounidenses.

David Burke, cuya carrera creció tras publicar en línea montajes de partidas del juego con su propia música, fue acusado recientemente del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años. Según reportes, el cuerpo de la menor fue hallado desmembrado en el maletero de un vehículo Tesla, aparentemente abandonado en Hollywood Hills en septiembre.

open image in gallery Burke fue acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández ( AP )

El fiscal de distrito Nathan Hochman anunció el lunes 20 de abril que David Burke fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos contra una persona menor de 14 años y mutilación de cadáver, en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández. El acusado se declaró inocente y permanece detenido, sin derecho a fianza.

“Soy padre de tres hijos y la peor pesadilla de cualquier padre es que su hija salga una noche y no regrese, como demostraremos ante un tribunal”, dijo Hochman.

Los cargos podrían derivar en la pena de muerte en caso de una eventual condena, ya que incluyen circunstancias agravantes como acecho, delitos con fines de lucro y el asesinato de un testigo durante una investigación.

Traducción de Leticia Zampedri