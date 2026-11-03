Trump dice que frenará ayuda a Israel por $4.000 millones porque el país ahora compra armas

El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos dejará de proporcionar 4.000 millones de dólares en ayuda cada año a Israel en 2027 sino que le venderá armas a su aliado más cercano en Oriente Medio.

El mandatario le comentó al canal Fox News durante una llamada telefónica el martes que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se le había acercado con la idea y que han estado hablando de ello desde hace un par de años.

Trump sostiene que Israel no necesita la ayuda y que es mucho dinero para Estados Unidos. Pero también señala que la ayuda a Israel se ha convertido en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan.

“Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo", comentó Trump. "Miren, les damos 4.000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.