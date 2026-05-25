Lo que sabemos y no sabemos del acuerdo incipiente para poner fin a la guerra de Irán

Parece estar surgiendo un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, y el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el fin de semana que ya estaba “negociado en gran medida”.

No está claro cuándo o cómo podría finalizarse el acuerdo ni cuándo entrarán en vigor sus distintas partes. Trump habló después de llamadas con aliados en Oriente Medio, incluida una por separado con Israel. Los detalles provienen de dos funcionarios regionales y un funcionario estadounidense que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones.

Esto es lo que sabemos y lo que no sabemos:

La guerra terminaría

En las 12 semanas transcurridas desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán que mataron a altos funcionarios, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán ha insistido en que cualquier acuerdo se centre en poner fin a los combates en todos los frentes. Eso incluye Líbano, donde el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán, ha estado combatiendo a Israel desde dos días después del inicio de la guerra.

Un frágil alto el fuego se ha mantenido desde el 7 de abril. El fin de la guerra aliviaría las preocupaciones en toda una región que vio centros de conexiones aéreas y lugares del golfo Pérsico considerados refugios, como Emiratos Árabes Unidos, atacados por misiles y drones iraníes.

El plan permitiría que el transporte marítimo mundial, incluido un estimado del 20% del petróleo y el gas natural del mundo, vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz. También permitiría la reconstrucción de la infraestructura energética y de otro tipo en la región.

Ambos funcionarios regionales indicaron que el borrador del acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y Hezbollah, así como un compromiso de no interferir en los asuntos internos de los países de la región, incluido Irán. Esa es una referencia crucial al apoyo de Irán a fuerzas aliadas, que también incluyen a los rebeldes hutíes en Yemen, a los milicianos de Hamás en Gaza y a grupos armados chiíes en Irak.

Estados Unidos quiere que Israel tenga las manos libres para responder a lo que considera amenazas en Líbano, mientras que Irán lo rechaza, señaló un funcionario regional. El funcionario estadounidense afirmó que el acuerdo garantizaría el derecho de Israel a actuar contra amenazas inminentes en defensa propia.

El estrecho de Ormuz se reabriría gradualmente

El programa nuclear de Irán, su programa de misiles y su apoyo a fuerzas armadas aliadas fueron las razones declaradas por las que Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Pero el control de represalia de Teherán sobre el estrecho de Ormuz pasó rápidamente a encabezar las preocupaciones mundiales, ya que cientos de barcos que transportaban petróleo, gas natural, fertilizantes y otros suministros quedaron varados.

Según el acuerdo que está tomando forma, el estrecho se reabriría gradualmente en paralelo con el fin, por parte de Estados Unidos, del bloqueo de los puertos de Irán que inició el 17 de abril, dijeron los funcionarios regionales. El bloqueo ha limitado la capacidad de Irán para exportar su petróleo y obtener el dinero en efectivo que tanto necesita su economía, castigada desde hace tiempo.

Estados Unidos permitiría a Irán vender su petróleo mediante exenciones de sanciones, dijo uno de los funcionarios, que fue informado sobre las negociaciones. El alivio de sanciones y la liberación de miles de millones de dólares de Irán en fondos congelados se negociarían durante un período de 60 días, agregó el funcionario.

Irán renunciaría a su reserva de uranio altamente enriquecido

El programa nuclear de Irán y las preocupaciones internacionales sobre su posible desarrollo de un arma nuclear están en la base de todas las tensiones, y Estados Unidos e Israel han considerado operaciones militares sumamente complejas para entrar y destruir su uranio altamente enriquecido.

Según el posible acuerdo, Teherán aceptaría renunciar a esa reserva de uranio altamente enriquecido, de acuerdo con los funcionarios regionales. Un funcionario, con conocimiento directo de las negociaciones, explicó que la forma en que Irán lo entregaría quedaría sujeta a conversaciones adicionales durante el período de 60 días. Es probable que una parte se diluya y el resto se transfiera a un tercer país, posiblemente Rusia, indicó el funcionario. Rusia se ha ofrecido a recibirlo.

Un funcionario estadounidense confirmó el período de 60 días y advirtió que, si Irán no renuncia a su reserva, no habrá alivio de sanciones.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán sostiene que tiene un derecho “inalienable” a la tecnología nuclear, al tiempo que insiste en que su programa es pacífico. El domingo, el presidente Masoud Pezeshkian declaró a la televisión estatal que estaban listos “para asegurarle al mundo que no buscamos un arma nuclear”.

Trump escribió el domingo en redes sociales que “nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma nuclear o una bomba”.

Lo que parece faltar

Otros asuntos no han sido mencionados en las descripciones del acuerdo en gestación, incluido el estatus del enriquecimiento de uranio de Irán.

Otro es el programa de misiles de Irán, que Israel en particular ha buscado destruir.

Y aunque Estados Unidos e Israel entraron en la guerra con la ambición declarada de ver a los iraníes levantarse contra su gobierno tras las protestas nacionales de principios de año, cualquier discusión sobre un cambio de liderazgo en Teherán parece haber quedado descartada.

En cuanto a objetivos que Irán había planteado anteriormente durante las negociaciones, no parece haber mención de una retirada de las fuerzas estadounidenses de la región ni de reparaciones por los daños que la guerra ha causado.

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Superville informó desde Washington y Anna desde Lowville, Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.