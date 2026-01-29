Ilhan Omar acusa a Trump de tener demencia y dice que el presidente está “obsesionado” con ella

Ilhan Omar sugirió que Donald Trump tiene demencia y que está “obsesionado” con ella, tras los últimos ataques verbales del presidente.

Trump arremetió repetidamente contra la congresista de Minnesota en un discurso el martes, y horas después fue rociada con un “líquido maloliente” en una reunión municipal en la que arremetió contra las acciones de ICE en Minneapolis.

“El hombre que me atacó estaba específicamente molesto porque la orden de Trump de deportar somalíes no estaba produciendo suficientes deportaciones de somalíes”, dijo Omar a los periodistas el miércoles.

“Así que quiso venir a por la persona que creía que protegía a los somalíes. Estamos protegidos por la Constitución”.

open image in gallery Ilhan Omar habla durante una rueda de prensa el miércoles, al día siguiente de ser agredida mientras pronunciaba un discurso contra el ICE en Minneapolis ( Fox News )

Omar continuó sugiriendo que los abusos y amenazas que recibe fueron alimentados por la reiterada denigración pública de Trump hacia ella.

“No estaría donde estoy hoy, teniendo que pagar por la seguridad, que el Gobierno piense en proporcionarme seguridad, si Donald Trump no estuviera en el cargo y si no estuviera tan obsesionado conmigo”, dijo.

“Es irónico que justo anoche estuviera en el escenario momentos antes de que me atacaran, hablando de mí. Y cuando le preguntaron por mi ataque dijo: ‘No pienso en ella’. ¿No se acuerda? ¿Sufre demencia? ¿Cómo pasas 20, 30 minutos en el escenario, obsesionándote conmigo, por mi nombre, varias veces, y momentos después dices: ‘Ilhan Omar, no pienso en ella?’”.

Omar dijo que el número de amenazas que recibió “cayó en picada” bajo la presidencia de Biden, pero que ahora recibe “la mayor cantidad de amenazas de muerte que cualquier otro miembro del Congreso”.

“Cada vez que el presidente de Estados Unidos optó por utilizar una retórica de odio para hablar de mí y de la comunidad a la que represento, mis amenazas de muerte se disparan”, añadió.

open image in gallery Donald Trump arremetió contra Omar en un mitin horas antes de ser agredida ( Getty Images )

Trump arremetió repetidamente contra los inmigrantes somalíes, que constituyen una minoría significativa de la población de Minneapolis. Los calificó de “basura” y exigió que Omar —nacido en Somalia— sea deportado o se enfrente a penas de cárcel.

Apenas unas horas antes del ataque, Trump había señalado a la congresista de Minnesota durante un mitin en Iowa el martes y dijo: “Necesitamos que la gente venga legalmente, pero tienen que demostrar que pueden amar a nuestro país, no odiarlo.

Tienen que demostrar que pueden amar a nuestro país. Tienen que estar orgullosos. No como Ilhan Omar… ella viene de un país que es un desastre. Ni siquiera es un país”.

Tras el ataque a Omar, Trump sugirió sin pruebas que la propia congresista había organizado el incidente y que no vería el video que mostraba lo sucedido.

Cuando un periodista de ABC le preguntó el martes si había visto el vídeo, el presidente respondió: “No. No pienso en ella. Creo que es un fraude. Realmente no pienso en eso. Seguramente ella misma hizo que la rociaran, conociéndola”.

Cuando se le volvió a preguntar si había visto el video, respondió: “No lo vi. No, no. Espero no tener que hacerlo”.

Traducción de Olivia Gorsin