Negocios somalíes enfrentan dificultades durante redadas del ICE en Minneapolis

Filas de locales en el sur de Minneapolis permanecían cerradas dentro de un extenso complejo de negocios somalíes una tarde reciente.

En Karmel Mall hay más de un centenar de pequeños negocios en suites que ofrecen de todo, desde ropa y comida hasta servicios de seguros y contabilidad. El jueves, los ruidosos pasillos interiores estaban en silencio, salvo por el ocasional murmullo entre los vendedores vecinos. El olor a comida frita aún flotaba desde las panaderías, la calefacción central zumbaba y el sonido de la recitación del Corán fluía suavemente desde algunas tiendas.

Pero muchos vendedores se sentaban solos en sus tiendas de ropa, esperando que algún cliente ocasional pasara. Todos tienen miedo de los agentes federales de inmigración, dijeron los dueños de negocios. Vendedores y clientes, ciudadanos y no ciudadanos. Algunos ni se molestan en abrir sus tiendas porque no esperan clientes.

“Ya van tres semanas así”, dijo Abdi Wahid, quien trabaja en la tienda de conveniencia de su madre en el centro comercial. “En todas partes todo está cerrado, todas las tiendas”.

El Karmel Mall es un centro económico para la población somalí del área, que es la más grande en Estados Unidos. Pero también cuenta con viviendas, una mezquita y clases de Corán que sirven como un robusto centro comunitario para la zona.

El impacto económico de la “Operación Metro Surge” de la administración Trump se extiende más allá de la comunidad somalí: muchos inmigrantes están al borde, con miedo de ir a trabajar o salir de su casa en medio de la represión migratoria.

Pero el presidente Donald Trump ha hecho de la comunidad somalí un objetivo especial de su retórica de deportación después de que un reciente caso de fraude gubernamental en Minnesota incluyó a varios acusados somalíes. Desde diciembre, Trump ha lanzado numerosos ataques a la comunidad, llamándolos “basura” y diciendo que “no contribuyen en nada”.

Wahid dijo que las primeras tardes en el negocio familiar solían significar de 15 a 20 clientes. Estos días, es difícil conseguir uno.

Wahid es ciudadano, pero dijo que el miedo se extiende más allá de solo los inmigrantes. Los ciudadanos también tienen miedo de entrar, especialmente después de la muerte de Renee Good, baleada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la redada federal en la Escuela Secundaria Roosevelt, en el sur de Minneapolis.

“Creo que eso hizo que mucha gente ni siquiera quisiera venir”, dijo, porque podrían ser objetivo “solo por su raza”.

La secretaria asistente de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que las fuerzas del orden usan “sospecha razonable” para hacer arrestos bajo la 4ta enmienda constitucional.

“El estatus migratorio de una persona la convierte en objetivo de la aplicación de la ley, no su color de piel, raza o etnia”, dijo.

Subiendo las escaleras, Bashir Garad dirige Safari Travel & Accounting Services. No solo la represión en Minneapolis ha significado que ha perdido casi todos sus clientes, sino que sus clientes existentes están cancelando viajes próximos porque temen que no se les permita regresar al país.

“Ven muchas cosas ilegales sucediendo en la ciudad”, dijo. “Ven algo malo, y luego piensan que algunas cosas malas pueden sucederles a ellos.” La mayoría de sus clientes son de África Oriental, y casi todos son ciudadanos estadounidenses. Aún dudan en viajar.

“El gobierno no está haciendo lo correcto”, dijo. “Si hay un criminal, hay un criminal. Independientemente, hay formas de encontrar al criminal, pero marginar el nombre de la comunidad, y a todo un pueblo, eso es ilegal”.

Ibrahim Dahiye, quien vende electrónicos, dijo que el invierno siempre solía ser lento, “pero ahora es totalmente diferente. Nadie viene aquí. Todas las tiendas están cerradas, pocas están abiertas”.

Desde que comenzó la represión, Dahiye dijo que su negocio ha bajado 20.000 dólares mensuales, y ahora está reuniendo fondos para pagar el alquiler.

Indicó que ha perdido a la mayoría de sus clientes. Sus empleados tienen demasiado miedo de venir a trabajar. Tocó el bolsillo de su chaqueta, diciendo que lleva su pasaporte consigo en todo momento.

“No sé qué podemos hacer”, señaló Dahiye. “Creemos en Alá, pero no podemos hacer nada”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.