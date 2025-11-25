Afganistán reporta 10 muertos, la mayoría niños, en bombardeos paquistaníes en el este del país

El gobierno talibán de Afganistán acusó el martes a Pakistán de realizar ataques aéreos nocturnos sobre tres provincias orientales que mataron a 10 civiles, incluidos nueve niños, en una señal de crecientes tensiones entre los dos vecinos.

Zabihullah Mujahid, el principal portavoz del gobierno afgano, afirmó en X que Pakistán "bombardeó" la casa de un civil en la provincia de Khost, matando a nueve niños y una mujer. Otras cuatro personas resultaron heridas en ataques adicionales en las provincias de Kunar y Paktika, señaló.

Mujahid describió los ataques como "atrocidades" y dijo que los ataques fueron "una violación del territorio afgano". Afganistán, agregó en su publicación en X, "considera el uso de su espacio aéreo y territorio y la defensa de su pueblo como su derecho legítimo, y en el momento apropiado, dará la respuesta necesaria".

El ejército y el gobierno de Pakistán no comentaron de inmediato sobre la acusación, que se produce más de un mes después de que estallaran enfrentamientos transfronterizos cuando el gobierno afgano afirmó que ataques de drones paquistaníes golpearon Kabul.

Sin embargo, el alto el fuego mediado por Qatar y Turquía entre las dos partes en octubre seguía vigente el martes a pesar de los presuntos ataques nocturnos de Pakistán en el interior de Afganistán. No hubo comentarios inmediatos de Qatar y Turquía.

En las últimas semanas, Irán también ha ofrecido desempeñar un papel paa rebajar las tensiones entre Pakistán y Afganistán.

Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo el martes en X que se reunió con el Ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, en Islamabad, al día siguiente de su llegada en una visita programada. Se esperaba que la oficina de Dar también emitiera un comunicado sobre la reunión.

La última escalada sigue a un ataque mortal el día anterior en la ciudad noroccidental de Peshawar, en Pakistán, donde dos atacantes suicidas y un hombre armado asaltaron un cuartel de la Policía Federal. Tres agentes murieron y otros 11 resultaron heridos en el ataque del lunes por la mañana.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque en Peshawar, pero la sospecha recayó rápidamente sobre los talibanes pakistaníes, o Tehrik-e-Taliban Pakistan.

Es un grupo separado pero estrechamente aliado con los talibanes afganos, y muchos de sus líderes se esconden en Afganistán. Kabul negoció en 2022 un breve alto el fuego entre el TTP y Pakistán. Sin embargo, el grupo miliciano terminó la tregua tras acusar a Pakistán de violarla.

Pakistán ha intensificado las operaciones basadas en inteligencia contra milicianos en las últimas semanas.

El martes, el ejército dijo que las fuerzas de seguridad mataron a 22 milicianos durante una redada en lo que describió como un escondite de combatientes "respaldados por India" en Bannu, un distrito en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán, cerca de la frontera afgana.

En un comunicado, el ejército se refirió a los insurgentes muertos como Khawarij, un término que el gobierno y el ejército utilizan para los milicianos que alegan están respaldados por Afganistán e India. Kabul y Nueva Delhi niegan proporcionar cualquier apoyo a esos grupos.

El comunicado dijo que Pakistán "continuará a todo ritmo para erradicar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros del país".

Pakistán ha instado repetidamente a los gobernantes talibanes de Afganistán a evitar que los milicianos del TTP utilicen territorio afgano para lanzar ataques. Kabul niega la acusación, pero las relaciones se deterioraron aún más después de que Afganistán culpó a Pakistán por los ataques de drones del 9 de octubre en su capital y amenazó con represalias.

Los enfrentamientos que siguieron mataron a docenas de soldados, civiles y milicianos antes de que las partes acordaran el alto el fuego del 19 de octubre.

Dos rondas subsiguientes de conversaciones en Estambul no lograron resolver la disputa. Pakistán dijo que Afganistán se había negado a proporcionar una garantía por escrito de que los combatientes del TTP no operarían desde suelo afgano.

El gobierno afgano, en los últimos años, ha dicho que no permite que nadie use su territorio para ataques contra ningún país, incluido Pakistán.

La tensión persistente ha paralizado el comercio bilateral entre Pakistán y Afganistán, con todos los cruces fronterizos entre los dos vecinos cerrados desde el mes pasado. También ha afectado el movimiento de personas, ya que los residentes de ambos lados no han podido viajar para reunirse con familiares y amigos desde principios de octubre.

___

Ahmed informó desde Islamabad. El periodista de Associated Press Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.