¿Cuándo será el próximo eclipse solar? El fenómeno de hoy solo podrá verse en algunas partes de EE. UU.

Este miércoles, gran parte de Europa será escenario de un eclipse solar total, pero el espectáculo también alcanzará algunas zonas de Estados Unidos, donde la Luna cubrirá solo una parte del Sol.

Durante el eclipse parcial, la Luna cubrirá parte del disco solar y le dará la apariencia de un gran “mordisco”, un efecto que podrá observarse en una amplia franja de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte.

Aunque los estadounidenses no verán esta vez al Sol desaparecer por completo, el evento ofrecerá un anticipo de un espectáculo que tardará varios años en regresar a Norteamérica. Para contemplarlo será necesario utilizar gafas especiales para eclipses, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede causar daños permanentes en la vista.

La espera para el próximo eclipse solar total en Norteamérica se extenderá hasta el 30 de marzo de 2033. Según el Observatorio Solar Nacional, ese evento solo será visible desde Alaska.

open image in gallery Empleados del Congreso observan un eclipse solar en Washington D. C. en abril de 2024. Este miércoles se espera un eclipse parcial en los estados del norte de EE. UU. ( AFP/Getty )

open image in gallery Un eclipse solar parcial sobre Boise, Idaho. Este fenómeno ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra no quedan alineados por completo ( Alamy/PA )

Después del eclipse de 2033, gran parte de Estados Unidos tendrá que esperar hasta el 23 de agosto de 2044 para volver a presenciar un eclipse solar total. Ese fenómeno también atravesará zonas de Groenlandia y Canadá.

El eclipse de este miércoles alcanzará su punto máximo alrededor de la 1:54 p. m., hora del este de Estados Unidos, y terminará cerca de las 2:30 p. m., según la NASA.

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra sin que los tres cuerpos queden alineados por completo. Como resultado, solo una parte del disco solar queda oculta y el Sol adquiere una apariencia similar a una media luna.

“Solo una parte del Sol parecerá estar cubierta, lo que le dará forma de creciente. Durante un eclipse solar total o anular, las personas que se encuentran fuera de la zona cubierta por la sombra interior de la Luna ven un eclipse solar parcial”, explica la NASA.

Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de forma total o parcial, algo que sucede varias veces al año en distintos lugares del planeta. Sin embargo, sin importar el tipo de eclipse, observar directamente cualquier parte visible del Sol sin protección adecuada puede provocar lesiones oculares permanentes.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente. Mientras cualquier parte del Sol permanezca visible, es necesario utilizar gafas certificadas para eclipses, cuyos filtros son miles de veces más oscuros que los de unas gafas de sol comunes.

open image in gallery Un mapa muestra las zonas donde será visible el eclipse solar de este miércoles, que podrá observarse desde partes del norte de EE. UU. hasta Carolina del Norte ( NASA/JPL-Caltech )

La protección debe extremarse si se utilizan binoculares, telescopios o cámaras, ya que estos dispositivos requieren filtros solares especiales colocados en la parte frontal de la óptica.

“No mire al Sol a través del lente de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa gafas para eclipses o un visor solar de mano”, advierte la NASA. La agencia explica que los rayos solares concentrados pueden atravesar el filtro y causar lesiones oculares graves.

También es posible seguir el eclipse sin mirar directamente al Sol, ya que las hojas de los árboles funcionan como pequeños orificios naturales que proyectan sobre el suelo imágenes del disco solar durante el fenómeno.

Otra alternativa es construir un proyector estenopeico con una caja, un método sencillo que permite contemplar la proyección del eclipse de forma indirecta y que suele utilizarse en las escuelas.

Traducción de Leticia Zampedri