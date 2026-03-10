EE. UU. e Irán intensifican las amenazas en una guerra sin final claro

Los mercados globales se mantuvieron en vilo este martes, ante los ataques de Irán a la infraestructura petrolera regional y sus amenazas de estrangular el tráfico marítimo. Estados Unidos prometió nuevas ofensivas fulminantes, mientras la guerra entraba en su undécimo día, con sus efectos resonando en toda la región y más allá.

Ambas partes endurecieron su retórica y se atrincheraron. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró la promesa de los ataques más intensos hasta la fecha, mientras los líderes iraníes descartaron cualquier diálogo y amenazaron directamente al presidente estadounidense Donald Trump.

Irán lanzó nuevos ataques este martes contra Israel y países árabes del golfo Pérsico. En respuesta, Tel Aviv —aliado clave de Estados Unidos en la lucha— intensificó más ataques aéreos sobre Teherán y en Líbano, donde combate a Hezbolá, el grupo político-militar respaldado por Irán.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró la promesa de los ataques más intensos hasta la fecha ( AP Foto/Konstantin Toropin )

Aumenta el número de muertos en el golfo

Emiratos Árabes Unidos reportó dos muertes más después de que nueve drones impactaran el país, mientras que casi tres docenas de aviones no tripulados y misiles fueron interceptados. En Emiratos Árabes Unidos, los bomberos combatían un incendio en la ciudad industrial de Ruwais —sede de plantas petroquímicas— tras un ataque con drones iraní, dijeron autoridades. No se reportaron heridos.

Los ataques contra el rico país del golfo —sede del centro de negocios y viajes de Dubái— han provocado la muerte de seis personas y ha herido a otras 122 desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, el 28 de febrero, lo que desencadenó una respuesta dispersa de Teherán en toda la región.

En Bahrein, las autoridades dijeron que un ataque iraní alcanzó un edificio residencial en Manama, la capital, matando a una mujer de 29 años e hiriendo a otras ocho personas. Arabia Saudí dijo que ha destruido dos drones sobre su región petrolera oriental y en Kuwait la Guardia Nacional indicó que derribó seis de esos aparatos.

Las sirenas también sonaron en Jerusalén y se oyeron sonidos de explosiones en Tel Aviv mientras los sistemas de defensa israelíes trabajaban para interceptar las andanadas provenientes de Irán. Hezbollah, que comenzó a disparar contra Israel tras el inicio de la guerra, lanzó misiles hacia Israel.

Líderes de Estados Unidos e Irán intercambian amenazas

En el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que el martes “será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca”. Poco antes de la declaración, dijo que “en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles hasta ahora”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, señaló que las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 5.000 objetivos, y que entre ellos estaba golpear “más profundamente en la base militar e industrial de Irán”.

Testigos informaron haber oído varias explosiones por la tarde en Teherán, mientras Israel iniciaba una nueva oleada de ataques aéreos. Muchas tiendas estaban cerradas.

Los líderes de Irán se han mantenido desafiantes después de días de fuertes ataques dirigidos contra el cuerpo gobernante del país, el ejército, los misiles balísticos y su controvertido programa nuclear. La retórica fue igualmente dura desde Teherán. “Definitivamente no buscamos un alto el fuego”, escribió desafiante en X el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf.

“Creemos que al agresor hay que darle un puñetazo en la boca para que aprenda una lección y para que nunca vuelva a pensar en atacar a nuestro amado Irán”.

Otro alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, pareció amenazar al propio presidente estadounidense Donald Trump, escribiendo en X que “Irán no teme tus amenazas vacías. Incluso aquellos más grandes que tú no pudieron eliminar a Irán. Ten cuidado de que no seas tú el eliminado”. En el pasado, Irán ha sido acusado de planear intentos de matar a Trump.

Ataques destinados a presionar a Estados Unidos

Además de disparar misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en la región, Irán también ha golpeado infraestructura energética, ataques que parecen destinados a generar suficientes penurias en la economía mundial como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

El crudo Brent, el estándar internacional, se disparó a casi 120 dólares el lunes antes de retroceder, pero aún rondaba los 90 dólares por barril el martes, casi 24% más alto que cuando comenzó la guerra el 28 de febrero. El Promedio Industrial Dow Jones bajó levemente en la apertura del martes.

Irán prácticamente ha impedido que los buques petroleros usen el estrecho de Ormuz, por el que se transporta una quinta parte del petróleo mundial. Los ataques a buques mercantes cerca del estrecho han provocado la muerte de al menos siete marinos, según la Organización Marítima Internacional.

Larijani tuiteó que el estrecho, que tiene 33 kilómetros (21 millas) de ancho en su punto más angosto entre Irán y Omán, “o será un estrecho de paz y prosperidad para todos o será un estrecho de derrota y sufrimiento para los belicistas”.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo dentro del estrecho de Ormuz, serán golpeados por los Estados Unidos de América VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que han sido golpeados hasta ahora”.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán redobló la apuesta, diciendo en un comunicado que “no permitirá la exportación de ni un solo litro de petróleo de la región hacia el bando hostil y sus socios hasta nuevo aviso”.

Un buque de carga a granel probablemente fue atacado el martes frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, y el capitán informó de una salpicadura y un fuerte estruendo cerca, según un centro de monitoreo dirigido por el ejército británico.

Mientras tanto, Amin Nasser, el presidente y director general de la gigante petrolera saudí Aramco, dijo que los buques petroleros estaban siendo redirigidos para evitar el estrecho de Ormuz y que su oleoducto este-oeste alcanzaría su capacidad total de 7 millones de barriles al día que serán trasladados al puerto del mar Rojo de Yanbu esta semana.

“La situación en el estrecho de Ormuz impide el paso de volúmenes considerables de petróleo de toda la región”, señaló. “Si esto dura mucho tiempo, eso tendrá un impacto serio en la economía mundial”.

Cinco muertos en un ataque a milicia vinculada a Irán en Irak

Milicias proiraníes en Irak también han lanzado ataques contra bases de Estados Unidos en el país desde el comienzo del conflicto.

En las primeras horas del martes, al menos cinco milicianos de la 40ma Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular murieron en un ataque aéreo en la ciudad de Kirkuk. Otros cuatro resultaron heridos, según funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los reporteros. No estaba claro de inmediato quién estaba detrás de los ataques.

Mientras tanto, el ejército israelí reiteró un aviso para que todos los residentes del sur de Líbano evacúen sus hogares, diciendo que planea “operar con fuerza” allí contra Hezbollah.

Desde que comenzó la guerra, al menos 1.230 personas han muerto en Irán, al menos 397 en Líbano y 11 en Israel, según funcionarios. En total han muerto siete miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.