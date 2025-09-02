Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. publica miles de archivos sobre Epstein

El Comité de Supervisión y Transparencia Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE. UU. hizo públicas más de 30.000 páginas de los llamados “archivos Epstein” que recibió del Departamento de Justicia del país.

Los archivos, que giran en torno al pederasta y magnate financiero neoyorquino Jeffrey Epstein, fueron entregados al Congreso en respuesta a una citación del presidente de la comisión, el representante James Comer, emitida el 5 de agosto.

Según el comité, es posible que el Departamento de Justicia envíe más documentos, y se ha indicado que “continuará entregando esos registros, sin dejar de garantizar la censura de las identidades de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil”.

Los documentos incluyen cientos de digitalizaciones de expedientes judiciales de hace años relacionados con Epstein y su antigua novia y confidente Ghislaine Maxwell. Además de las actas judiciales, los documentos publicados también contienen grabaciones de las cámaras corporales de los agentes policiales que registraron las propiedades de Epstein, y entrevistas entre las fuerzas del orden y las víctimas de Epstein.

Según los demócratas que han visto los archivos, gran parte de lo que se divulgó ya es conocido por el público.

La publicación se produce después de que varios miembros del Congreso, entre ellos algunos republicanos, exigieran una mayor transparencia sobre los delitos de Epstein y de sus cómplices.

El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, actualmente está intentando frustrar los esfuerzos de quienes critican la supuesta falta de transparencia de la Administración Trump para forzar la aprobación de un proyecto de ley que obligue al Departamento de Justicia a hacer pública toda la información de los llamados archivos Epstein, a excepción de los datos personales de las víctimas.

