¿Podrán las sobrevivientes de Epstein resistir la presión de Trump sobre los archivos confidenciales?

Las supervivientes de los abusos de Jeffrey Epstein emprendieron una ofensiva para conseguir la publicación de los archivos relacionados con el difunto delincuente sexual y traficante sexual condenado, incluso mientras el presidente Donald Trump presiona a los republicanos para que se opongan a la medida.

Numerosas supervivientes del tráfico de Epstein, que fue facilitado por su íntima amiga Ghislaine Maxwell, celebraron el miércoles una rueda de prensa en el Capitolio con los congresistas. Thomas Massie (republicano de Kentucky), Ro Khanna (demócrata de California), así como la revoltosa del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) Marjorie Taylor Greene (republicana de Georgia).

La rueda de prensa se convocó luego de que Massie, crítico declarado del presidente, presentara el lunes una petición legislativa para destrabar la propuesta para divulgar los archivos de Epstein. Si la mayoría de los miembros firma la petición, se forzaría una votación en el pleno sin pasar por la comisión ni la aprobación de la dirección.

En la rueda de prensa, Massie criticó a Trump por calificar repetidamente la investigación como un engaño, algo que hizo desde el Despacho Oval incluso mientras las supervivientes protestaban.

“Creo que es despreciable que esto se haya calificado de engaño”, observó Massie, flanqueado por supervivientes de Epstein, muchas de las cuales eran menores cuando comenzó su calvario. “Esperemos que hoy podamos aclararlo. Esto no es un engaño. Es real. Hay víctimas reales”.

Las víctimas de los abusos de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell levantan las manos para presionar al Congreso para que publique los archivos de Epstein mientras hablan durante una rueda de prensa en el Capitolio de EE. UU., el miércoles 3 de septiembre de 2025, en Washington ( AP )

Hasta ahora, Greene y otras dos republicanas (Lauren Boebert, de Colorado, y Nancy Mace, de Carolina del Sur) se han sumado a la petición de aprobación de la gestión.

“Exigimos que la verdad salga a la luz en nombre de estas mujeres, pero también como mensaje contundente para todos los niños, adolescentes, mujeres y hombres inocentes que han sido víctimas de abusos”, declaró Greene en su conferencia de prensa.

Un día antes, Mace, superviviente de una violación, salió de su reunión con supervivientes visiblemente conmocionada.

“No aguanté toda la sesión”, declaró a The Independent. “No tengo mucho que decir, salvo que es profundamente triste y traumatizante ver que estas mujeres llevan 30 años luchando por la justicia y siguen sin tenerla, lo que demuestra lo roto que está el sistema. Sí, y creo que deberíamos quemarlo hasta los cimientos y empezar de nuevo”, expresó.

Pero los republicanos que, en otras circunstancias, podrían apoyar dicha petición se han mostrado indecisos al respecto. El martes por la noche, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo públicas 30.000 páginas de documentos relacionados con Epstein, casi toda ella información que ya era de dominio público.

El representante Tim Burchett (republicano de Tennessee) dijo a The Independent que podría hacer repetitiva la investigación.

“Así que creo que probablemente sea un tema debatible o irrelevante, sea cual sea el caso”, declaró Burchett a The Independent el martes por la noche.

Pero Massie rechazó la idea.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles a los periodistas en el Despacho Oval que el asunto de Jeffrey Epstein era un "engaño demócrata". ( AFP/Getty )

“Si mi legislación fuera redundante, ¿por qué estaría la Casa Blanca intentando detenerla?”, declaró el martes a The Independent. “No es redundante. Hay cosas que la Casa Blanca no quiere que salgan a la luz y que mi legislación haría que se publiquen”.

Sigrid McCauley, una de las supervivientes de los abusos de Epstein, dijo que la publicación de los archivos era solo un paso.

“Creo que fue un paso en la dirección correcta. Pero hay mucho más por publicar y eso es lo que realmente esperamos”, declaró a The Independent.

Trump por su parte se ha resistido a la presión de la estrategia y dijo a NBC News que hacer equipo con los demócratas y Massie constituiría un “acto hostil”.

Teresa J. Helm, una de las supervivientes de Epstein, rebatió estas palabras cuando The Independent le preguntó.

“La hostilidad está en los crímenes que se han cometido contra todas nosotras”, sostuvo a The Independent. “Así que no hay hostilidad en intentar protegernos, además de a las generaciones futuras y a nuestros propios hijos”, manifestó.

En respuesta a la rueda de prensa, Trump arremetió calificando los archivos de Epstein de “engaño demócrata”. Trump está salpicado por la investigación sobre Epstein desde el año pasado, cuando le preguntaron en Fox News si desclasificaría los archivos. En julio, el Departamento de Justicia y el FBI hicieron público un memorando de dos páginas en el que se afirmaba que Epstein no tenía una “lista de clientes” y que seguramente se suicidó en prisión.

Pero Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, superviviente de Epstein, tenía un mensaje claro para el presidente.

“Yo diría que hay que hacer lo correcto. Es lo primero que se me ocurre”, dijo a The Independent. Y agregó: “Es el mayor encubrimiento de la historia de los Estados Unidos. Y creo que es hora de que nos pongamos del lado de la gente, es hora de que nos pongamos del lado de las supervivientes y tenemos que decirles que les creemos”.