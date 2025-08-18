Jeffrey Epstein: Departamento de Justicia de EE. UU. empezaría a entregar archivos al Congreso esta semana

El DoJ (Departamento de Justicia de EE. UU) comenzará el viernes a proporcionar al Congreso registros relacionados con Jeffrey Epstein, el fallecido exsocio de Trump y delincuente sexual convicto, según el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

“Hay muchos registros bajo custodia del DoJ, y llevará tiempo al Departamento entregar todos los registros y asegurar que la identificación de las víctimas y cualquier material de abuso sexual infantil sean redactados”, dijo el representante republicano James Comer, del estado de Kentucky, en una declaración en X el lunes. Añadió: “Aprecio el compromiso del Gobierno del presidente Trump con la transparencia y los esfuerzos para proporcionar al pueblo estadounidense información sobre este asunto”.

Por su parte, el Departamento de Justicia se negó a emitir declaraciones sobre lo sucedido.

Las revelaciones al Congreso se producen a pesar de que el DoJ concluyó en julio que no se justificaba publicar más indagaciones sobre Epstein.

La postura enfureció a los miembros de la base MAGA que habían estado esperando que la Administración Trump liberara grandes cantidades de información sobre Epstein, solo para que la fiscal general compartiera un pequeño lote de contenido, que ya era en gran parte público, con influencers conservadores a principios de este año.

open image in gallery El Departamento de Justicia de EE. UU. empezará a entregar información relacionada con Epstein al Congreso el viernes, según anunció el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, tras una citación del influyente comité ( Getty )

El DoJ se enfrentaba a una fecha límite del martes para cumplir con una citación del comité, el cual comenzó a solicitar los registros a principios de este mes. La solicitud también incluía otras 10 citaciones a exfuncionarios demócratas y republicanos para obtener información sobre posibles asociaciones con Epstein e investigaciones sobre el mismo.

La comisión también ha solicitado el testimonio de Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena federal de 20 años de prisión por su participación en una trama de abusos y explotación sexual de niñas y adolescentes junto a Epstein.

Su testimonio estaba previsto para mediados de agosto, pero se ha pospuesto a la espera de que la antigua socialité británica presente un recurso ante la Corte Suprema.

open image in gallery Ghislaine Maxwell, ex socia de Epstein y delincuente sexual convicta, ha sido llamada a declarar en el Congreso de EE. UU., mientras la Cámara de Representantes presiona al Gobierno para que publique más investigaciones de los “archivos Epstein” ( Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

La Administración Trump se ha enfrentado a una inusual presión bipartidista en medio de las reacciones negativas por la falta de información sobre el financiero fallecido, después de que el presidente hiciera campaña con promesas de más transparencia en torno a los llamados “archivos Epstein”.

A principios de septiembre de este año, el representante republicano Thomas Massie y el representante demócrata Ro Khanna traerán a supervivientes de los abusos de Epstein a Washington como parte del esfuerzo para presionar por que se divulgue más información sobre Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba un juicio federal por tráfico sexual.

Más allá del Capitolio, los electores han abucheado a los legisladores republicanos en los ayuntamientos de sus distritos por la gestión de la Administración del caso Epstein.

Traducción de Sara Pignatiello